Дион впервые выступит на большой сцене с 2022 года.

Известная канадская певица Селин Дион, у которой обнаружили синдром мышечной скованности, впервые выступит на сцене после объявления о диагнозе. Вместе с ней исполнит хиты американская звезда Леди Гага. Они выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Как пишет издание Independent, знаменитости споют в дуэте песню французской певицы Эдит Пиаф "La Vie en Rose". Также Дион исполнит свою известную композицию "My Heart Will Go On" на Олимпиаде.

Известие о том, что канадская артистка выступит во Франции, появилось после того, как 23 июля Селин заселилась в один из отелей Парижа. В том же отеле будет жить и Гага.

Также стало известно, что на церемонии открытия выступит певица Ая Накамура.

Дион уже успела насладиться видами Парижа и опубликовала несколько снимков в своем Instagram, сделанных во французской столице.

"Каждый раз, когда я возвращаюсь в Париж, я вспоминаю, что в мире еще так много красоты и радости. Я люблю Париж, и я так счастлива, что вернулась! Спасибо нашим замечательным друзьям из Лувра!" - написала под фото артистка.

Стоит указать, что выступление на Олимпиаде будет первым для Селин с 2022 года. Тогда у певицы диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание.

В апреле артистка прокомментировала свое возвращение на большую сцену. Она подчеркнула, что будет бороться за жизнь и будет делать все, чтобы снова выступать перед поклонниками.

"Я вижу это так, что у меня есть два варианта. Или я тренируюсь, как спортсмен, и работаю очень тяжело, или я выключаюсь, и все заканчивается, я остаюсь дома, слушаю свои песни, стою перед зеркалом и пою сама себе. Я решила работать со всем своим телом и душой, с головы до ног, с медицинской командой. Я хочу быть лучшей, насколько это возможно. Моя цель - снова увидеть Эйфелеву башню!" - делилась Селин.

К слову, Олимпийские игры 2024 стартуют 26 июля. Они начнутся церемонией открытия, которая будет проходить вдоль реки Сены, и продлятся 16 дней.

Напомним, ранее у Селин Дион случился судорожный приступ прямо посреди съемок.

