Он прокомментировал слухи об их отношениях.

Украинскому блогеру Леону, он же Сергей Лукьянюк, приписывали роман с известной певицей Анной Тринчер после съемок в ее клипе на песню "Бар за баром". Звезда сети впервые ответил на все слухи и признался, состоит ли в отношениях с артисткой.

По словам Сергея, он познакомился с Анной через товарища, который занимается съемками клипов. Как раз он и снимал ролик для исполнительницы, поэтому предложил, чтобы главным героем видео стал блогер. Сначала актер посоветовался с женой, не против ли она его участия в клипе, и согласился на предложение.

Стоит указать, что мужчина 8 лет был в браке с блогершей Кристиной Бычковой. Однако их отношения разрушились, и пара рассталась сразу после съемок видео.

"Мы встретились с Аней до клипа. Просто познакомились в студии и отработали то, что мы должны делать. Потом мы уже встретились на клипе. Мы отсняли клип, и я тут же развожусь с Кристиной", - вспомнил Леон.

Блогер опровергает все сплетни относительно возможного романа с Тринчер и отмечает, что между ними якобы никогда ничего не было. По его словам, некоторое время после сотрудничества они еще общались как приятели, но потом их общение завершилось.

Анна переживала из-за развода Сергея и Кристины, ведь не хотела, чтобы он считал ее разлучницей, поэтому решила оборвать все связи с Леоном.

"Тринчер для меня стала тем моментом, когда у меня появились силы и вдохновение в работе. Она мне пару вещей подсказала. Просто так сложилось, что мы с Тринчер начали близко общаться после клипа. Мне особо обсудить не с кем было, а она проходила развод, поэтому ясно, что я мог с ней обо всем общаться. Просто мы часто попадались вместе и все складывалось так, как будто я ушел от Кристины к ней", - добавил блогер.

Напомним, ранее Леон высмеял смерть Ирины Фарион. Его раскритиковали в сети.

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