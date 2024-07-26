Сегодня отмечается День дяди и тети, День загадывания загадок.

Праздник 26 июля - День дяди и тети, День загадывания загадок, День системного администратора, День эсперанто, День единого голоса, День холистической медицины, Всемирный день тофу.

26 июля - 207-й день года (208-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 158 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

26 июля праздник отмечается в разных странах мира, узнайте, что именно и где встречают в эту дату:

Видео дня

День кофейного молочного коктейля, День государственности штата Нью-Йорк, День независимости инвалидов, День корявости, День разговора в лифте, Фестиваль воздушных шаров, День "Всё или ничего", День хрустящего рогалика - США .

. День бабушки и дедушки - Испания, Бразилия, Португалия .

. День призраков - Япония .

. День национального восстания - Куба .

. День независимости - Мальдивы .

. Школьный день дерева - Австралия .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет никаких национальных торжеств. По желанию можно отметить любой международный праздник.

Важные события в истории 26 июля

1708 - По приказу украинского гетмана Мазепы возле Белой Церкви казнят украинского полковника Василия Кочубея, пытавшегося донести Петру I об измене гетмана.

1722 - В Бостоне обнародуется декларация, объявляющая войну индейцам, за скальп индейца обещано от 15 до 100 фунтов.

1745 - Первый зарегистрированный женский матч по игре в крикет состоялся около Гилдфорда, графство Суррей, Великобритания, между командами из Hambledon и Bramley.

1788 - 11-м штатом США становится штат Нью-Йорк.

1805 - Из-за извержения Везувия разрушается значительная часть Неаполя, около 26 тыс. человек погибает.

1830 - Король Франции Карл X подписывает четыре ордонанса (указа): об ограничении свободы печати и введении цензуры, о роспуске палаты депутатов (где большинство составляет оппозиционная либеральная буржуазия), о введении нового избирательного закона (существенно ограничивающего число граждан, обладавших правом голоса, земельным цензом), и о проведении новых выборов в сентябре 1830. Эти указы станут непосредственным поводом для Июльской революции, положившей конец режиму Реставрации и правлению старшей линии династии Бурбонов.

1847 - Провозглашена Республика Либерия - первое независимое государство в чёрной Африке. Отцами-основателями стали иммигранты - вывезенные (начиная с 1821 года) из США освобождённые негры, занявшие господствующие позиции во всех сферах деятельности.

1865 - После смерти английского доктора Джеймса Берри выясняется, что на протяжении нескольких десятков лет под этим именем скрывалась женщина.

1887 - В Варшаве выходит первый учебник международного языка эсперанто.

1908 - В Париже финишируют первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу приходит немецкий автомобиль "Protos" компании Siemens-Schuckertwerke GmbH, которым управляет лейтенант Кёппен, но победителем объявляется американец Джордж Шустёр на автомобиле конструктора Томаса. Немецкого гонщика оштрафовали на 15 дней, так как после поломки его автомобиль был доставлен в Сиэтл по железной дороге, чтобы отплыть в Россию вместе с конкурентами. Лейтенанту не остаётся ничего иного, как заявить: "Я хотел бы, чтобы дороги в Америке были столь же прекрасны, как и её люди". История этих гонок послужит основой сценария популярной и любимой многими кинокомедии "Большие гонки".

1918 - Президент США Вудро Вильсон призывает американский народ отказаться от линчевания негров.

1965 - провозглашена независимость Мальдивских Островов.

1976 - сильная утечка ядовитого газа диоксина на заводе пестицидов близ Севезо (Италия) приводит к массовой гибели животных в округе.

2016 - Хиллари Клинтон стала первой в истории женщиной, которая была выдвинута кандидатом на пост президента США по итогам Демократического национального конвента в Филадельфии.

Какой сегодня церковный праздник

В эту дату православные верующие отмечают день памяти мученика Ермолая и других., преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского. По старому стилю верующие встречают Собор Архангела Гавриила и день памяти преподобного Стефана Савваита.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 26 июля

Наши предки в этот день убирали созревшее зерно и сено с полей, важно было всю невысохшую траву расстелить по земле, чтобы не осталось ни одного влажного стебля., иначе он погубит все заготовки. Приметы гласят, что 26 июля можно молиться Божией Матери о хорошем урожае и о том, чтобы успеть сделать все работы до наступления холодов.

Народные приметы о погоде 26 июля:

теплый день без осадков - осень будет сухой и теплой;

много мошек вечером - к хорошему урожаю грибов;

сильный дождь 26 июля - к плохому урожаю;

птицы собираются в стаи - осень придет рано.

Категорически запрещено 26 июля выбрасывать хлеб - если у вас остались ненужные кусочки, лучше отдать животным. Православные приметы говорят, что нельзя ссориться и сплетничать. Также лучше в эту дату ни с кем не обсуждать свою личную жизнь, иначе вскоре она пойдет прахом.

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