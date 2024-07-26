Мужчина, который по-настоящему любит женщину, никогда не будет так говорить.

Каждой девушке хочется, чтобы ей всегда было 18, а мужчины, вне зависимости от ситуации, укладывались в штабеля. Однако иногда случается, что неземная любовь оказывается "пустышкой", а мужчина вас обманывает. УНИАН выяснил, как понять, что мужчина не любит тебя, а лишь пользуется твоей добротой.

Как понять, что мужчина тебя не любит - "красные" фразы

Самый простой метод, как понять, что мужчина не любит - это обратить внимание на то, что он делает и говорит. Психологи считают, что следующие 5 фраз никогда не будут произнесены человеком, если он на самом деле любит своего партнера - посмотрите, не говорят ли такое в вашу сторону.

"При чем здесь я?" или "Это не мои проблемы"

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Так вышло, что женщины, боровшиеся за равноправие и эмансипацию, добились своего - теперь многие профессии и занятия, раньше доступные только мужчинам, позволительны и для женщин, а значит, мужчина перестал быть добытчиком и лидером только из-за своего пола. Многие представители ранее сильного пола становятся женоподобными существами и не желают решать чужих проблем. Так что, если вы постоянно наблюдаете безразличие со стороны партнера и чувствуете одиночество в жизненных трудностях, значит, ваш мужчина вас не любит.

"Если не устраивает, можем разойтись"

Именно в ссорах или конфликтах проявляются те самые признаки, что мужчина не любит по-настоящему, особенно если он любую спорную ситуацию решает именно таким образом - кардинально. Во-первых, он может манипулировать, зная, что после услышанного вы начнете бросаться ему на шею, чтобы сохранить отношения. Во-вторых, ему действительно может быть все равно - вы или кто-то другой. Ни о какой любви, конечно, здесь речи не идет.

"Ты всё делаешь не так"

Классический абьюз заметен в регулярном подчеркивании чужих недостатков. Когда мужчина на самом деле не любит женщину, он будет непроизвольно концентрироваться на ее негативных сторонах, а не на позитивных. С точки зрения психологии это объясняется просто - если кто-то нам неприятен, и мы с этим "кем-то" находимся рядом длительное время, то нас начинают раздражать даже мелочи. Если вы замечаете, что мужчина критикует вас за все, что вы делаете, даже если сделали ровно так, как он просил - он вас точно не любит.

"У меня нет времени"

Конечно, современная жизнь диктует свои условия - мы вынуждены жить в сумасшедшем ритме, иногда из-за работы у нас не хватает времени на близких людей и собственные увлечения. Однако не найти времени ни разу за месяц - это совершенно другое. Если вы видите, что ваш мужчина находит время абсолютно на все (работа, хобби, друзья и так далее), кроме вас, значит, вы у него не в приоритете, а настоящая любовь в таких условиях невозможна.

"Ты говоришь\делаешь ерунду"

Обесценивание - еще один звоночек, что вас не любят. Мужчина, который не испытывает к вам никаких крепких и устойчивых романтических чувств, будет обесценивать все, что вы говорите и делаете. Любые ваши идеи и предложения назовут дурацкими, любые занятия, хобби и увлечения рано или поздно окажутся высмеянными или, в лучшем случае, непонятыми. То есть, мужчина даже не будет разбираться в том, что вам интересно, потому что ему самому абсолютно все равно, чем вы заняты. Хуже того - он настолько плохо к вам относится, что ставит под сомнение уровень интеллекта, а следовательно - шутит над сферой интересов.

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