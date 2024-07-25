'Черная полоса' настигнет два знака Зодиака до конца 2024 года

Они могут попасть в неприятную ситуацию.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в 2024 году могут столкнуться с рядом неприятностей, который оставят болезненный отпечаток на их эмоциональном состоянии.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи очень часто держат людей на дистанции, в том числе и своих любимых. Поэтому не странно, что они приветствуют, так сказать, гостевой брак. Однако вряд ли многим подойдет такая схема. Есть риск, что из-за своей боязни сближаться с людьми Водолеи могут остаться без пары.

Видео дня

Вам срочно нужно начать работу над собой и подумать о том, как улучшить отношения с партнером. В противном случае вы рискуете разорвать отношения. Будут ли новые более счастливыми? Не факт. Все зависит только от вас.

Рак

Раки могут попасть в капкан злоумышленников. Будьте крайне осторожны с новыми людьми, никому слепо не доверяйте. Кроме того, вам нужно в надежном месте хранить свои деньги, потому что будет немало желающих их заполучить.

Астрологи советуют вам не вкладывать деньги в недвижимость, потому что вы можете прогореть. Обезопасьте себя от непредвиденных обстоятельств.

Вас также могут заинтересовать новости: