Светлана Готочкина поздравила актера с годовщиной отношений.

Избранница известного украинского актера, звезды сериала "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка - бизнесвумен Светлана Готочкина - поздравила любимого с праздником. Как сообщила женщина, 25 июля у них с артистом годовщина отношений.

Светлана опубликовала серию романтических кадров со знаменитостью в своем Instagram. В подписи к фото она написала, что сегодня исполнилось 2 года с момента, как они состоят в отношениях. Женщина оставила теплые слова для избранника.

"Нам сегодня два года! Люблю тебя и всегда буду рядом!" - поздравила Готочкина.

Видео дня

Однако есть один нюанс. Дело в том, что Светлана перепутала даты и годовщину пара будет праздновать через месяц, 25 августа. На это обратил внимание сам Цимбалюк. Он опубликовал фото их с любимой рук и написал, что женщина ошиблась. Актер поддержал бизнесвумен и указал, что ему не нужна особая дата, чтобы порадовать Готочкину.

"Любимая, это будет через месяц... Но это вовсе не обязывает нас обходить счастливые мгновения ежедневно", - написал артист.

Избранница актера нашла выход из ситуации и отредактировала свой пост. Она с юмором дописала, что будет праздновать годовщину с любимым дважды: и в июле, и в августе.

"Значит так, я перепутала месяцы и была уверена, что сегодня у нас годовщина, оказалось - нет! Но, поскольку пост уже был готов и подарки тоже, значит быть празднику два раза", - отметила женщина.

К слову, актер и предпринимательница закрутили роман во время полномасштабного вторжения. Тарас впервые объявил об их отношениях в декабре 2023 года.

Напомним, ранее Злата Огневич после скандала с песнями РФ стала на защиту Тараса Цимбалюка.

Вас также могут заинтересовать новости: