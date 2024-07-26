Ксению Мишину 'поймали' на свидании с известным мужчиной (видео)

Их заметили в одном из ресторанов Киева.

Украинская актриса Ксения Мишина, известная по ролям в сериалах "Клятва врача", "Подкидыш", "Искушение" и другим, провела время в компании участника второго сезона шоу "Холостячка" Макса Тарапаты.

Внимательные поклонники заметили их в одном из заведений на Русановке, в Киеве. Их сняли на видео и поделились им с блогером Богданом Беспаловым.

Он, в свою очередь, опубликовал ролик на своем YouTube-канале и отметил, что посиделки Мишиной и Тарапаты не похожи на романтические отношения, скорее, дружеские.

"Я не знаю, что нашел Тарапата в Мишиной, потому что она очень эгоцентричная дама, очень холодная и зацикленная только на себе. Романтического свидания я не вижу, но то, что они периодически проводят время вместе - 100%", - сказал Беспалов.

Стоит отметить, что Тарапата стал известным благодаря участию в шоу "Холостячка" в главной роли с певицей Златой Огневич. Тогда его называли самым идеальным мужчиной.

При этом Огневич в финале выбрала другого - Андрея Задворного, с которым вскоре рассталась.

Напомним, ранее Ксения Мишина показала, как выглядит без фотошопа.

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