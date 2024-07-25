Когда лучше стричь волосы в августе 2024 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Луна влияет на все живые организмы, в том числе и на людей и наши волосы. Лунный календарь стрижек поможет подобрать счастливые дни для смены прически, а также предупредит о неудачных датах. Люди давно заметили, что в разные лунные фазы волосы могут быть послушными, запутанными, тонкими или густыми.

Когда нельзя стричь волосы в августе

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни:

  • 1 августа - под влиянием знака Рака шевелюра станет непослушной. Работать с ней будет очень неудобно. Высок риск неудачи любой процедуры с волосами.
  • 2 августа - не стоит планировать стрижку и окрашивание на этот день. Результат разочарует, а состояние волос ухудшится. Очень неудачная дата для экспериментов и сложных процедур, пышных причесок.
  • 12 августа - любые процедуры с волосами пройдут непредсказуемо. Новая прическа может оказаться как шедевром, так и провалом. Очень негативно на состояние волос повлияет химическая завивка. Окрашивание навредит сильнее, чем обычно.
  • 14 августа - после стрижки волосы начнут расти быстрее, но при этом станут непослушными. Провальный день для завивки, выпрямления, укладки. Из-за влияния знака Стрельца волосы совершенно перестанут держать форму. Красить волосы можно, если не хотите оставлять цвет надолго - он быстро смоется.
  • 21 августа - стрижка негативно повлияет на здоровье кожи головы. Волосы после укорачивания ослабнут, станут тонкими и ломкими. Не стоит делать завивку, иначе кудри быстро выпрямятся.
  • 23 августа - неудачный день для окрашивания, осветления, закрашивания седины. Результат окажется совсем не таким, как вы ожидаете. Особенно опасно экспериментировать с яркими цветами. Стрижка также навредит волосам.
  • 30 августа - из-за влияния знака Зодиака Рака волосы станут непослушными и запутанными. Даже не пытайтесь придать им нужную форму. Окрашивать можно только кончики или отдельные пряди.

Также менять прическу не рекомендуется по пятницам. Результат окажется непредсказуемым.

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Когда стричь волосы по лунному календарю 2024 / картинка УНИАН

Когда стричь волосы в августе 2024

Следующе дни считаются самыми удачными для новой прически:

  • 4-6 августа - дни пройдут под влиянием знака Зодиака Льва, который лучше всех влияет на волосы. Всё, что вы задумаете, пройдет удачно и порадует. Результат окажется долговечным.
  • 7-8 августа - лунный календарь стрижек на август 2024 рекомендует этот период для любых процедур с волосами. Под влиянием знака Девы удачно пройдет окрашивание, стрижка, мелирование, завивка, укладки. Это хорошие дни для экспериментов и смелых решений.
  • 10 августа - после стрижки волосы начнут быстрее расти и оздоровятся, уменьшится их выпадение. Но они также станут менее послушными. Хороший день для окрашивания, химической завивки, выпрямления утюжком - такие процедуры навредят меньше обычного.
  • 15 августа - можно подстричь кончики, если хотите ускорить рост волос. Удачно пройдет окрашивание в рыжие и темные цвета. Укладка долго продержится. У мужчин - хороший день для ухода за усами и бородой.
  • 17 августа - влияние знака Зодиака Козерога на волосы положительное. Стрижка сделает волосы густыми и крепкими, оздоровит корни и раздвоенные кончики. Окрашивание и тонирование пройдет на 100% удачно, как и закрашивание седины. Химическая завивка не нанесет вреда шевелюре.
  • 25 августа - новая прическа не только оздоровит волосы, но также придаст уверенность в себе и повысит самооценку. Вдвойне полезными окажутся оздоровительные процедуры. Краситься рекомендуется в светлые оттенки.
  • 31 августа - волосы будут более кудрявыми, чем обычно. Завивка окажется долговечной, а вот выпрямить волосы будет непросто. Хорошо пройдет любое, даже самое сложное окрашивание, а также исправление неудачной прически.

Хорошие дни, когда стричься в августе 2024 - это все субботы. Новая прическа получится превосходной.

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