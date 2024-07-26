Тарас Стадницкий ответил, почему скрывает родных от публики.

Известный украинский комик, актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий, который играл в команде "VIP Тернополь", рассказал о личной жизни. Юморист признался, почему скрывает своих детей и жену.

Артист, более известный под псевдонимом Володька, говорит, что не любит ни говорить, ни транслировать свое личное в соцсетях. Более того, он всегда спрашивает разрешения у родных, не против ли они совместного фото и чтобы оно потом появилось в сети. Если дети хотя бы иногда являются гостями в Instagram Тараса, то его жена - никогда.

"Я в первую очередь спрашиваю их. После того как я сделал какую-то фотографию, я спрашиваю, могу ли я это выложить. Я с самого детства приучаю их к тому, что они имеют право сказать "нет, я некрасиво вышла" и так далее. Поэтому, когда они говорят: "Да, окей, выкладывай", я выкладываю. Но сильно их популяризировать в социальных сетях... я не знаю. Я более такой закрытый в плане личной жизни, поэтому не сильно можно найти там какие-то материалы из моей семейной жизни", - отметил комик.

Стадницкий также вспомнил свои стендапы. Здесь актер не стесняется рассказывать о семье. Жена и дети часто становятся главными героями его шуток. Однако Стадницкий отмечает, что он никогда не переходит черту, и не высмеивает родных.

"Я шучу о них в стендапе, но, скажем так, не высмеиваю их. Они - часть моих шуток, но не так, чтобы, условно, над ними насмехаться", - добавил Тарас.

Как известно, артист в отношениях с женой еще со студенческих времен. Они познакомились в общежитии. Тогда Тарас и его возлюбленная учились на факультете прикладной математики и информатики Львовского университета имени Ивана Франко.

Пара поженилась в 2008 году. Они устроили сразу две свадьбы: одну на родине актера, а другую - его избранницы. Супруги воспитывают двух дочерей Олесю и Любовь.

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