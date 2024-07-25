Артист стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения.

Известный украинский юморист, актер, экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который ранее рассказал, где служит, ответил, колебался ли он насчет мобилизации. А также рассказал, чего больше всего боялся после того, как начал служить в ВСУ.

По словам артиста, решение о мобилизации было несложным для него. Он долго не колебался и решил пополнить ряды ВСУ. Причиной называет то, что у него на тот момент не было маленьких детей. Однако в декабре 2023 года, когда Иваница уже был военным, у него родился сын Орест.

Самым страшным, как поделился Олег, для него было известить маму о мобилизации. Но он говорит, что родные поддержали его и не отговаривали.

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"Самое страшное, честно вам скажу, уже после того, как я записался, как выдали оружие, было позвонить маме. Я боялся, как она отреагирует, но, слава Богу, она отреагировала хорошо. Дети тоже переживали, конечно, но меня никто не отговаривал", - отметил комик в интервью "Фактам ICTV".

Также защитник ответил, как быстро он привык к новым "полевым" условиям жизни военных, и был ли до этого у него опыт в военном деле.

"Ни военного, ни боевого (опыта - УНИАН) не было. А привык достаточно быстро. Когда ты понимаешь, что и для чего делаешь, то осознаешь, что надо изменить что-то в своих привычках, в бытовых вещах. Я помню, в первые месяцы мы находились в огромном торговом центре, даже мылись все в умывальниках. Это было довольно странно, но тот адреналин, который мы испытывали, давал силы не обращать внимание на это и делать что надо", - поделился Иваница.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Иваница во второй раз женился.

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