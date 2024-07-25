Шарон ден Адель поделилась впечатлениями от пребывания в Украине.

Фронтвумен известной метал-группы Within Temptation Шарон ден Адель показалась в Киеве и обратилась к украинцам. Певица в очередной раз поддержала граждан в войне с Россией и рассказала о своих впечатлениях от пребывания в Украине.

Как известно, на днях артистка выступала на музыкальном фестивале Atlas United 2024 в украинской столице. Это уже второй приезд Шарон в Украину.

Впервые она приехала сюда для того, чтобы сняться в клипе на песню "A Fool's Parade". Группа записала трек вместе с украинцем Yarmak. Тогда, как поделилась исполнительница, она переживала, что ее ожидает в зоне боевых действий. Но знаменитость поняла, что "здесь жизнь продолжается".

Перед своим отъездом Шарон ден Адель записала видео на улицах Киева, которое опубликовали в Instagram фандрейзинговой платформы United24. Звезда обратилась к украинцам и отметила, что восхищается стойкостью и единством нашего народа.

"Вы боретесь за свободу, поэтому поддерживать вас любым способом - это правильно. Я очень хотела приехать в Украину во второй раз, чтобы выступить на фестивале, потому что считаю, что музыка дает людям надежду. Я восхищаюсь вашей стойкостью, борьбой и единством. Надеюсь встретиться с вами в лучшие времена. Слава Украине!" - отметила солистка Within Temptation.

Напомним, ранее группа Rammstein прямо во время концерта поддержала Украину.

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