Знаменитость убежден, что РФ не остановится на достигнутом.

Известный украинский кинорежиссер, сценарист и военный Олег Сенцов, который ранее рассказал, почему ушел на фронт, дал свой прогноз на окончание войны. 48-летний защитник убежден, что российский диктатор Владимир Путин планирует захватить всю Украину.

Как известно, Сенцов пополнил ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Учитывая его военный опыт, он в интервью для BBC заявил, что война будет долговременной. По его мнению, целью Путина является расширение зоны влияния. Режиссер подчеркнул, что отказ от оккупированных территорий, не приведет к окончанию войны.

"Если отдать Путину те территории просто так, то это будет означать наше частичное поражение и отсрочку войны. Он не остановится. Ему не нужен был только Крым, или Донбасс, или Херсонская область. Путину нужна вся Украина. Он будет идти дальше, чтобы расширить зону своего влияния", - подчеркнул Олег.

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Сенцов считает, что для победы Украины, народу сейчас нужно объединяться и как можно больше помогать армии, в частности, деньгами, оружием и собственной мобилизацией. Военный говорит, что нашей стране сложно на поле боя, если бы страны Запада помогали больше, а иностранцы присоединились к ВСУ, то победа была бы гораздо быстрее.

"В то же время должны сами мобилизоваться, улучшить управление армией, воевать умнее, эффективнее. Россия, действительно, будет идти дальше. Возможно, мы не сможем победить ее военными путем, выйти на границы 1991 года и зайти в Крым. Но мы победим несколько иначе: когда Россия сломает об Украину зубы и сама уйдет, потому что ей будет не до нас, возможно, из-за ее внутренних процессов", - подытожил кинорежиссер.

Что известно о Сенцове

Украинский защитник родом из Крыма. До российского вторжения Олег успел зажить определенной славы за создание авторских фильмов "Гамер" и "Носорог".

После аннексии полуострова в 2014 году он был задержан оккупантами по обвинению в терроризме. В августе 2015 года россияне упекли его в тюрьму строгого режима, где он провел более 4 лет.

В 2019 году Сенцова освободили в рамках обмена пленными. С 2024 года режиссер служит в ВСУ. На фронте он командует ротой штурмовой пехоты.

Напомним, ранее Олег Сенцов показал, как с женой праздновал первый день рождения сына.

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