Какие православные праздники будут отмечать верующие в третьем месяце лета по новому и старому церковному календарю.

В последнем месяце лета в православном церковном календаре будет много важных дат. Среди них - три праздника Спаса, Успение Пресвятой Богородицы, а также Усекновение главы Иоанна Предтечи по новому стилю. Традиционно в августе начнется и закончится Успенский пост. Какие еще церковные даты будут в августе по новому церковному календарю, а какие праздники отмечают по старому календарному стилю - в материале.

Новый церковный календарь на август 2024

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь - все непереходные церковные праздники (то есть, те, что имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в августе 2024:

Видео дня

1 августа - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы ( Медовый спас

2 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и других.

3 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

4 августа - святых семи отроков Ефейских.

5 августа - мученика Евсигния Антиохийского.

6 августа - Преображение Господне ( Яблочный Спас ).

7 августа - преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, преподобного Меркурия Киево-Печерского.

8 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.

9 августа - апостола Матфия.

10 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

11 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Киево-Печерского.

12 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.

13 августа - преподобного Максима Исповедника, икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и "Страстная".

14 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

16 августа - Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа ( Ореховый Спас

17 августа - преподобного Алипия, иконописца Печерского, Печерской иконы Божией Матери.

18 августа - мучеников Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".

19 августа - мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

20 августа - пророка Самуила.

21 августа - апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

22 августа - мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

23 августа - мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

24 августа - священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца.

25 августа - перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

26 августа - мученика Адриана и мученицы Наталии.

27 августа - преподобного Пимена Великого, преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

28 августа - преподобного Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи.

30 августа - святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

31 августа - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в августе по новому стилю православные отмечают пять великих церковных праздников.

Церковный календарь на август 2024 по старому стилю

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники по старому стилю в августе 2024:

1 августа - преподобной Макрины Каппадокийской, преподобного Паисия Печерского.

2 августа - пророка Илии ( день Ильи ).

3 августа - преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.

4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

5 августа - Почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.

6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, мученицы Христины Тирской, преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.

7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.

святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской. 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского, преподобномученицы Параскевы Римской.

9 августа - великомученика и целителя Пантелеймона.

10 августа - апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.

11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца , архиепископа Мир Ликийских, мученика Каллиника Киликийского, мученицы Серафимы девы.

, архиепископа Мир Ликийских, мученика Каллиника Киликийского, мученицы Серафимы девы. 12 августа - апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина.

13 августа - праведного Евдокима Каппадокиянина.

14 августа - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы ( Медовый спас ),

15 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним.

16 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

17 августа - святых семи отроков Ефейских.

18 августа - мученика Евсигния Антиохийского.

19 августа - Преображение Господне ( Яблочный Спас ).

20 августа - преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его, преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

21 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического.

22 августа - апостола Матфия.

23 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

24 августа - мученика архидиакона Евпла, преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора Печерского.

25 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними, священномученика Александра, епископа Команского.

26 августа - преподобного Максима Исповедника, икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и "Страстная".

27 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа ( Ореховый Спас ),

30 августа - священномученика Мирона Кизического, преподобного Алипия, иконописца Печерского, Печерской иконы Божией Матери.

31 августа - мучеников Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".

Напомним, что сохранение старого календарного стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Посты в августе 2024

В августе у православных будет Успенский пост. По новому стилю он начнется 1 августа и закончится 14 августа, накануне праздника Успение Пресвятой Богородицы.

По старому церковному календарю Успенский пост начнется 14 августа и закончится 27 августа.

Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.

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