В последнем месяце лета в православном церковном календаре будет много важных дат. Среди них - три праздника Спаса, Успение Пресвятой Богородицы, а также Усекновение главы Иоанна Предтечи по новому стилю. Традиционно в августе начнется и закончится Успенский пост. Какие еще церковные даты будут в августе по новому церковному календарю, а какие праздники отмечают по старому календарному стилю - в материале.
Новый церковный календарь на август 2024
В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь - все непереходные церковные праздники (то есть, те, что имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.
Православные праздники по новому стилю в августе 2024:
- 1 августа - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы (Медовый спас), семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара, начало Успенского поста.
- 2 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и других.
- 3 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
- 4 августа - святых семи отроков Ефейских.
- 5 августа - мученика Евсигния Антиохийского.
- 6 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас).
- 7 августа - преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, преподобного Меркурия Киево-Печерского.
- 8 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.
- 9 августа - апостола Матфия.
- 10 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
- 11 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Киево-Печерского.
- 12 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.
- 13 августа - преподобного Максима Исповедника, икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и "Страстная".
- 14 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
- 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- 16 августа - Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мученика Диомида врача.
- 17 августа - преподобного Алипия, иконописца Печерского, Печерской иконы Божией Матери.
- 18 августа - мучеников Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".
- 19 августа - мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
- 20 августа - пророка Самуила.
- 21 августа - апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.
- 22 августа - мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.
- 23 августа - мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).
- 24 августа - священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца.
- 25 августа - перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
- 26 августа - мученика Адриана и мученицы Наталии.
- 27 августа - преподобного Пимена Великого, преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
- 28 августа - преподобного Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.
- 29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 30 августа - святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.
- 31 августа - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Таким образом, в августе по новому стилю православные отмечают пять великих церковных праздников.
Церковный календарь на август 2024 по старому стилю
Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.
Православные праздники по старому стилю в августе 2024:
- 1 августа - преподобной Макрины Каппадокийской, преподобного Паисия Печерского.
- 2 августа - пророка Илии (день Ильи).
- 3 августа - преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.
- 4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- 5 августа - Почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
- 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, мученицы Христины Тирской, преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
- 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
- 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского, преподобномученицы Параскевы Римской.
- 9 августа - великомученика и целителя Пантелеймона.
- 10 августа - апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
- 11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, мученика Каллиника Киликийского, мученицы Серафимы девы.
- 12 августа - апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина.
- 13 августа - праведного Евдокима Каппадокиянина.
- 14 августа - Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы (Медовый спас), семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара, начало Успенского поста.
- 15 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним.
- 16 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
- 17 августа - святых семи отроков Ефейских.
- 18 августа - мученика Евсигния Антиохийского.
- 19 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас).
- 20 августа - преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его, преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
- 21 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического.
- 22 августа - апостола Матфия.
- 23 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
- 24 августа - мученика архидиакона Евпла, преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора Печерского.
- 25 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними, священномученика Александра, епископа Команского.
- 26 августа - преподобного Максима Исповедника, икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и "Страстная".
- 27 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа - Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мученика Диомида врача.
- 30 августа - священномученика Мирона Кизического, преподобного Алипия, иконописца Печерского, Печерской иконы Божией Матери.
- 31 августа - мучеников Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".
Напомним, что сохранение старого календарного стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Посты в августе 2024
В августе у православных будет Успенский пост. По новому стилю он начнется 1 августа и закончится 14 августа, накануне праздника Успение Пресвятой Богородицы.
По старому церковному календарю Успенский пост начнется 14 августа и закончится 27 августа.
Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.