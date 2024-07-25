По словам эксперта, лучше не говорить человеку слова "мне жаль" в таких случаях.

Когда в жизни происходит ужасное событие и кто-то умирает, сложно вообще о чем-то говорить, тем более если речь идет о правильных и уместных словах. По словам тренера по работе с горем Кэти Косгроув, когда люди переживают горе, то не очень открыты и не готовы говорить об этом, пишет Time.

"Я думаю, что многие люди, и я в том числе чувствуют, что слов недостаточно, чтобы утешить кого-то", - отмечает она.

По ее мнению, не всегда лучшим способом выразить свои соболезнования будут слова "мне жаль". Также она советует не употреблять такую фразу, как "время лечит все раны".

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"Это то, что все говорили мне, когда умер мой отец, и это просто неправда. Горе никогда не проходит. Оно смещается и меняется, но не покидает нас", - объясняет эксперт.

Поэтому Косгроув и другие эксперты, специализирующиеся на работе с горем, рассказали о том, что, по их мнению, стоит говорить во время разговора с человеком, который потерял близкого человека.

"Я не могу представить, как тебе трудно, и я посылаю тебе всю свою силу и любовь".

Одна из худших фраз, которую можно сказать горюющему, - это то, что вы точно знаете, что он сейчас чувствует. Даже если вы тоже кого-то теряли, это не значит, что у всех такие же эмоции, как у вас. Поэтому Косгроув предложила перевернуть чувства и дать понять, что вы не можете представить, каково это быть на их месте.

"Вы подтверждаете их чувства. Даже если вы знали этого человека очень хорошо, вы не знали его так, как ваш друг или член семьи, и невозможно понять, как эта потеря влияет на них", - подчеркивает она.

"Пожалуйста, примите мои соболезнования".

Это может прозвучать банально, однако, по словам психотерапевта Элизабет Шандельмайер, когда вы очень удивлены плохой новостью, то это выражение хорошо работает.

"Это лучше, чем сказать "мне жаль", потому что это не ставит человека, потерявшего близких, в положение, когда ему приходится утешать вас, говоря, что все в порядке. Или, если он разгневан в этот момент, [это удерживает его] от того, чтобы не огрызнуться, что вам не нужно извиняться, потому что это не ваша вина", - подчеркнула эксперт.

"Ваш муж был замечательным человеком. У меня о нем очень хорошие воспоминания".

Когда люди говорят Косгроув, что собираются на похороны, однако не знают, что сказать, то она призывает их поделиться историей.

"Это прекрасный способ сохранить память о них и показать, что вы действительно любили их", - отмечает специалист.

"Ничего, если я зайду через несколько дней на обед? Я знаю, что дети участвуют во многих мероприятиях. Вам нужна помощь, чтобы отвести их на игры?"

Ваша помощь может стать надеждой для того, кто потерял близкого человека, особенно в первые дни после прощания. Однако, как говорит лицензированный профессиональный консультант, специализирующийся на работе с горем, Уитни Менарчек, чем конкретнее будет ваше предложение, тем лучше.

"В моем сердце есть место для тебя".

Косгроув считает, что такая фраза является мощным способом передать, что вы можете присутствовать вместе с человеком, который горюет.

"Это простой способ дать человеку понять, что вы думаете о нем, что его опыт является одновременно уникальным и универсальным, и что справляться с потерей невероятно трудно", - объясняет она.

"Я всегда буду помнить его/ее улыбку".

Такие слова помогут понять, что умерший человек не будет забыт.

"Мы боимся потерять этого человека или забыть его, поэтому знание того, что кто-то другой в мире будет помнить о нем, очень помогает", - подчеркнула Косгроув.

"Я знаю, что многие люди не знают, что делать, когда кто-то умирает из-за самоубийства, и это может оставить человека, который горюет, в одиночестве. Я здесь для вас".

Менарчек советует использовать эту фразу для тех людей, которые переживают потерю родного, который мог покончить жизнь самоубийством. По её словам, важно всегда протягивать руку помощи и давать друзьям знать, что вы думаете о них, независимо от обстоятельств потери.

"Ты хочешь, чтобы я помог тебе, или ты хочешь, чтобы я просто выслушал?"

Иногда, не осознавая этого, мы начинаем давать людям советы, пытаясь помочь исправить то, что уже невозможно. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это просто выслушать.

"Ничего, если я вас сейчас обниму?"

Помните, что всегда нужно уважать личное пространство, ведь не все хотят, чтобы их обнимали или похлопывали по плечу, даже когда им грустно.

"То, что дает комфорт вам, не всегда дает комфорт другим. Если они отказывают, просто скажите: "Ну, я думаю о тебе", и не воспринимайте это лично", - подчеркнула Менарчек.

"Я смотрел игру (называете конкретно какую) и помню, что ваш сын очень любил ее. Я улыбнулся, когда вспомнил об этом".

Неважно, сколько времени прошло с момента смерти человека, вспоминайте о нем, когда чувствуете, что вам это нужно.

"Люди, которые умирают, становятся "слонами в комнате". Но все, что мы хотим иногда делать - это говорить о них. Мы хотим смеяться над ними, мы хотим говорить о том, что сводило нас с ума, и мы хотим, чтобы они продолжали существовать в наших воспоминаниях и историях", - рассказывает Менарчек.

О чем больше всего сожалеют люди перед смертью

Как писал УНИАН, перед смертью люди говорят единственные и самые известные слова. Обычно они жалеют о том, что они не имели смелости жить так, как они хотят, а не так, как этого ожидают другие.

"Когда люди осознают, что их жизнь почти закончилась, и ясно оглядываются назад, легко увидеть, сколько мечт осталось неосуществленными. Большинство людей не осуществили и половины своих мечтаний, и им пришлось умереть, зная, что это произошло из-за выбора, который они сделали или не сделали", - подчеркнула эксперт Бронни Вейр.

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