Артист получил сразу четыре важные награды.

В Лондоне состоялось вручение ежегодной музыкальной премии Brit Awards. Награждение прошло в ночь на 12 февраля на стадионе О2 Arena.

Бесспорным лидером премии стал британский артист Гарри Стайлс. Он получил больше всего наград – четыре:

Артист года;

Песня года;

Альбом года;

Лучший исполнитель в стиле поп или R&B.

Стоит отметить, что певец отличился также алкогольным перформансом. Во время награждения он выпил по рюмке с ведущим Мо Гиллиганом.

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Кроме того, известная поп-дива Бейонсе получила две награды. Ее отметили в номинации "Лучший зарубежный артист", а также она стала лауреатом в номинации "Международная песня года" за трек Break My Soul.

Также две награды получил британский коллектив Wet Leg. Их признали лучшими в категориях "Группа года" и "Лучший новый артист".

Победители в других основных категоряих:

Международная группа года - Fontaines DC;

Лучшее исполнение рок / альтернативной музыки - The 1975;

Лучшее исполнение хип-хоп музыки - Aitch;

Восходящая звезда - FLO;

Продюсер года - Дэвид Гетта.

Главная музыкальная премия Великобритании Brit Awards - что известно

Brit Awards основана в 1977 году. Он имеет такую же значимость в музыкальном мире, как "Грэмми". С 2022 года номинации премии стали гендерно-нейтральными.

В 2022 году триумфатором Brit Awards стала Адель, которая получила главные награды, победив в трех главных номинациях премии: певицу признали артистом года, ее первую за шесть лет пластинку "30" – альбомом года, а открывающий сингл из нее "Easy on me" – песней года.

Победа сделала Адель вторым самым титулованным артистом Brit Awards. Всего у певицы 12 наград, а самую большую коллекцию из 13 наград за всю историю премии собрал Робби Уильямс.

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