Екатерина Полтавская призналась, сколько килограммов набрала за беременность.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена - журналистка и бизнесвумен Екатерина Полтавская - сообщили, что совсем скоро станут родителями. Возлюбленная ведущего рассекретила, на каком она сроке беременности.

После объявления о предстоящем пополнении в семье 24-летняя избранница Остапчука решила не интриговать поклонников и теперь делится подробностями жизни в новом статусе. В частности, в своем Instagram она опубликовала новые "беременные" снимки и рассказала, что через несколько дней начинается уже 20-я неделя беременности (4-й месяц), что по сути является половиной всего срока.

Полтавская и Остапчук пока не раскрывают пол младенца, но журналистка отметила, что первые толчки ребенка почувствовала на 16-й неделе.

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"Видимо, так достала ребенка своими постоянными УЗИ, что он решил начать делать это (двигаться - УНИАН) раньше, чтобы я больше туда не ходила", - с юмором написала бизнесвумен.

В дополнение, Екатерина ответила, как изменилась ее фигура за последние четыре месяца. Она призналась, что сейчас ее вес составляет 52 килограмма, а до беременности был 54 кг. То есть, Полтавская даже похудела.

"Живот небольшой, видимо, из-за веса и того, что когда-то там был пресс, поэтому держится еще. Когда забеременела, была 54 кг. В первом триместре похудела до 50,5 кг. Сейчас я 52.5 кг. Понимаю, что все еще впереди..", — написала жена шоумена.

Как известно, для журналистки будущий младенец будет первенцем. Зато у ее мужа уже есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко: сын Эван и дочь Эмилия.

К слову, Полтавская и Остапчук начали встречаться в октябре 2022 года, а поженились в феврале 2024 года.

Напомним, ранее известный блогер рассекретил, кто родится у Владимира Остапчука.

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