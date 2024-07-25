Танцовщица пожаловалась на осложнения после ветрянки.

Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая недавно переболела ветрянкой, снова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Танцовщица рассказала о последствиях болезни.

Знаменитость вышла на связь в своем Instagram и призналась, что ее организм дал сбой после ветрянки. По словам Илоны, сначала она радовалась, что довольно легко перенесла болезнь в 35 лет, однако ее последствия оказались серьезными.

"Перенести я ее перенесла, но осложнения есть. Потом у меня была пневмония, сейчас сдаю все анализы, проверяю. Каждый день появляются какие-то новые симптомы каких-то непонятных историй. В общем говоря, организм дал сбой, или мне нужен очень долгий отдых, или это порча, 100%", - отметила Гвоздева.

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Танцовщица предполагает, что она столкнулась с проблемами со здоровьем из-за постоянного стресса и перегрузок. Хореограф много работает и часто устает. Поэтому в какой-то момент, по мнению Илоны, ее организм мог просто не выдержать.

В дополнение, звезда призвала поклонников заботиться о себе, больше отдыхать и следить за состоянием здоровья.

Напомним, ранее Илона Гвоздева пожаловалась на дискомфорт в груди после маммопластики.

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