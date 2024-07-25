24-летняя Екатерина Полтавская поделилась, как давно они планировали ребенка.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук ошарашил новостью поклонников. Шоумен сообщил, что в третий раз станет отцом. Теперь его жена - журналистка Екатерина Полтавская - поделилась первыми подробностями беременности.

Звездные супруги активно готовятся к пополнению в семье. Полтавская раскрыла, как долго они с Остапчуком хотели детей. По ее словам, такое желание у пары появилось недавно, после бракосочетания.

Более того, как только Владимир и Екатерина серьезно задумались о малышах, у них сразу получилось забеременеть. Женщина даже не успела пройти определенные обследования, которые планировала.

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"Не сдавала ничего. У нас все получилось с первой попытки, с первого месяца, поэтому даже не успела. Если бы не получилось, то я бы все подряд сдала, наверное, потому что я очень тревожный человек", - поделилась журналистка.

Полтавская говорит, что беременность была настоящей неожиданностью, как для нее, так и для Владимира. Пара не рассчитывала, что все произойдет так быстро. Даже, когда Екатерина ходила на УЗИ, врачи ей объясняли, что в этом месяце не получится забеременеть, но супруги попробовали и были приятно удивлены.

Пока что блогерша не разрывает, на каком она сроке, но радостно хвастается округлым животиком в своих соцсетях.

К слову, ведущий и журналистка в отношениях уже больше года. Они поженились в феврале этого года. Если для Екатерины будущий ребенок будет первенцем, то у 39-летнего шоумена уже есть 2 детей от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас сын Эван и дочь Эмилия живут за границей вместе с мамой.

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал новые фото с молодой женой и поздравил ее с важным днем.

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