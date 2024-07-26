Эти россияне создают угрозу нацбезопасности Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" еще шестерых российских актеров-пропагандистов. Эти люди поддерживают захватническую политику Кремля и войну в Украине. В частности, речь идет о Владимире Машкове, Виталии Гугунском, которому СБУ ранее выдвинула подозрение, Антоне Батыряеве и других.

Как известно, в "черный список" входят лица, создающие угрозу национальной безопасности Украины. Приказ о признании артистов таковыми появился на сайте Минкульта 25 июля. Стоит указать, что по состоянию на сегодня в этом списке есть уже 228 имен.

В "черный список" попали:

Наталья Антонова - российская актриса театра, кино и дубляжа;

Виталий Гогунский - российский актер кино, певец, ведущий, продюсер украинского происхождения, известный по роли Кузи в сериале "Универ";

Владимир Машков - народный артист РФ, театральный и кинорежиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова;

Сергей Векслер - заслуженный артист России, театральный режиссер, преподаватель;

Антон Батырев - российский актер театра, кино и дубляжа;

Алена Яковлева - заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино.

Эти путинисты продвигают российскую пропаганду в инфопространстве, выступают на оккупированных территориях и поддерживают ежедневные обстрелы Украины. Следовательно, теперь фанатам Путина запрещен въезд в Украину, а фильмы и сериалы, в которых они сыграли, снимают с проката.

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Напомним, ранее мы писали, что украинец из сериала "Универ" продался Кремлю.

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