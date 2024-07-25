Певица устроила пышную вечеринку.

Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая 24 июля отмечала свое 55-летие, показала, как отпраздновала юбилей. Звезда устроила шумную вечеринку и пригласила немало гостей.

В своем Instagram исполнительница поделилась кадрами с празднования. Джей Ло организовала настоящий королевский бал в стиле сериала "Бриджертоны" по случаю дня рождения. Важный день она провела в кругу родных людей и друзей.

На видео, которое она распространила, видно развлечения звездных гостей, в частности, бальные танцы, оркестр, праздничный торт. Близкие люди артистки придерживались дресс-кода и были одеты в изысканных платьях, фраках и костюмах. Сама Лопес сменила несколько образов за вечер.

Знаменитость поблагодарила поклонников и родных за поздравления и рассказала о подарке, который ее больше всего поразил. Кстати, подпись под видео начинается со слов, которыми начинала свои газеты леди Виселдаун в сериале "Бруджертоны".

"Дорогой мой читатель... И чудесный вечер был проведен для всех. Всю прошлую ночь и сегодня утром я видела все ваши поздравления с днем рождения, красивые видео и посты со всего мира. Я смеялась, улыбалась, проливала слезы, а когда увидела билборд на Таймс-Сквер, я была полностью ошеломлена. У меня действительно самые лучшие, самые удивительные поклонники в мире. Я никогда не смогу выразить, насколько я тронута и насколько невероятно счастлива, что все вы являетесь частью моей жизни. Искренне вам спасибо", - написала звезда.

Среди приглашенных гостей была мать Джей Ло Гвадалупе Родригес. Однако мужа певицы - оскароносного актера Бена Аффлека - на празднике не было.

Как известно, супруги на грани развода. Поэтому, вероятно, из-за кризиса в браке артист не появился на праздновании.

Напомним, ранее мы писали, что Лопес хочет отсудить у Аффлека половину состояния после развода.

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