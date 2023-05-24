Именитый британский певец снова поддержал нашу страну.

Известный британский певец Гарри Стайлс во вторник, 23 мая, дал концерт в городе Ковентри, Англия. Во время исполнения песни "Sign of the Times" артист поднял украинский флаг и прошелся с ним по сцене.

Поклонники, увидев это, поддержали музыканта громкими аплодисментами.

Как Гарри Стайлс поддерживает Украину

В 2022 году известный на весь мир музыкант передал Украине крупную сумму денег, заработанную на рекламе Apple. Все деньги были направлены в Международный комитет спасения, который "реагирует на худший гуманитарный кризис в мире". Известно, что изначально певец согласился на сотрудничество лишь с одним условием - весь гонорар будет передан нашей стране.

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Чем прославился Гарри Стайлс

Музыкальная карьера Стайлса стартовала 13 лет назад, когда он стал участником шоу "The X Factor". Победить ему не удалось, однако с другими участниками, которые тоже не лидировали в проекте, он основал бой-бэнд One Direction. Впоследствии группа стала одним из самых известных и успешных мировых музыкальных коллективов всех времен.

Ранее УНИАН писал, что Гарри Стайлс стал триумфатором престижной музыкальной премии Brit Awards-2023.

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