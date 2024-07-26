Конец июля сулит судьбоносное событие двум знакам Зодиака

Два знака будут очень счастливы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых произойдет какое-то судьбоносное событие уже в конце июля. Кто эти люди и что их ждет - читайте далее.

Лев

Ваши лидерские качества будут особенно заметны. У вас есть все для того, чтобы вести за собой команду - ум, смекалка, чувство юмора, доброта и надежность. Поэтому не странно, что к вам тянутся и хотят с вами работать.

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Начальство оценит такое положение дел и может помочь вам выйти на новый уровень. Есть вероятность, что в конце июля вам предложат новую должность или какой-то новый проект, который будет более перспективным. Берите быка за рога и действуйте. Вы точно оправдаете все ожидания своего руководства.

Весы

А вот Весам очень повезет в личной жизни. По словам астрологов, уже в конце июля вы неожиданно можете пойти под венец. Если вы состоите в отношениях, то партнер может сделать вам предложение и вы незамедлительно официально все оформите. А если вы одиноки, то можете встретить свою судьбу, отношения с которой будут развиваться очень стремительно.

Также вскоре вы можете узнать о пополнении в семье. Если вы давно мечтали о ребенке, то самое время заняться этим вопросом.

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