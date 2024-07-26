Не делайте ошибки, моя эти вещи мыльным раствором.

Когда дело доходит до уборки, средства для мытья посуды являются основными в каждом доме. Они используется не только для мытья тарелок и столовой посуды, но также идеально подходят для удаления жирных пятен с одежды, чистки следов в ванной и обезжиривания кухонных шкафов, пишет Tom's Guide.

Однако, несмотря на их универсальность, есть некоторые вещи, которые никогда не стоит мыть с помощью моющего средства. На самом деле, если вы все-таки почистите эти обычные предметы быта с помощью моющего средства, вы можете нанести серьезный вред.

1. Деревянные поверхности или напольное покрытие

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Если вы хотите вытереть деревянные столы, шкафы или почистить деревянный пол, вы никогда не должны использовать средство для мытья посуды. Обработанную древесину часто покрывают защитным глянцевым покрытием или натуральными маслами, которые удаляются вместе с мылом, оставляя их открытыми для повреждений.

Всегда рекомендуется использовать специальное средство для чистки древесины или полироль, чтобы также удалить отпечатки пальцев.

2. Чугунная сковорода

Если у вас есть одна из лучших железных сковородок, вы захотите убедиться, что она чистая и ухоженная. Однако это одна специфическая посуда, которую никогда нельзя мыть с мылом.

Если вы это сделаете, это изменит результаты приправы чугунной сковороды и, по сути, лишит ее всего. Лучший способ очистить чугун - замочить его в горячей воде перед добавлением большой кошерной соли и осторожно оттереть остатки пищи губкой или жесткой щеткой.

3. Матовая краска стен

Со временем окрашенные стены могут быть подвержены разнообразным пятнам, включая брызги напитков, жир и грязь. Кроме того, если у вас есть маленькие дети, следы карандашом или цветными карандашами на стенах также могут вызвать хаос.

И хотя вы можете использовать разбавленный мыльный раствор для очистки окрашенных стен, чтобы удалить пятна, эксперты предостерегают от использования средства для посуды - особенно на матовых окрашенных поверхностях. Такие поверхности не могут хорошо справиться после очистки мылом, которое может либо оставить после себя полосы, либо вообще испортить покрытие. Если вы хотите избавиться от неприглядных пятен или следов, просто точечно очистите плоские окрашенные поверхности влажной тканью из микрофибры (белой).

4. Шелковые вещи

Будь то любимый шарф или постельное белье, вещи из шелка трудно почистить даже в самое лучшее время. Но если вы заметили неприглядное пятно, не поддавайтесь соблазну вынуть средство для мытья посуды. Шелк - это нежная ткань, состоящая из двух видов белка (фиброина и серицина). Если вы используете много мыльного средства для мытья поверхности, это может повредить шелк.

Перед стиркой всегда лучше прочитать инструкции по уходу и использовать мягкое, небиологическое моющее средство, предназначенное для деликатных тканей. Кроме того, вы можете поместить их в сетчатый мешок для белья перед машинной стиркой в режиме деликатной стирки.

5. Кофеварка

Учитывая то, как часто мы используем наши приборы, это может показаться странным. Однако, несмотря на то, что мы можем мыть съемные отделения внутри, эксперты предостерегают от очистки или удаления накипи из кофемашин или эспрессо-машин с помощью моющего средства.

Это не только приведет к образованию пены в вашей машине, что потенциально может привести к повреждению, но и оставит мыльный привкус в вашей следующей чашке, что не впечатлит ваших гостей.

6. Кожа

Будь то чистка кожаного дивана или других кожаных вещей, избегайте использования средства для мытья посуды. Опять же, кожа является органическим материалом, который содержит природные масла, и средство для посуды может либо удалить масла, либо оставить мыльный остаток. Как следствие, это приведет к потере естественного блеска.

Есть несколько способов почистить кожу, не повредив ее. Вы можете создать смесь 50/50 дистиллированной воды и белого уксуса в миске. Перед тщательной чисткой смочите губку или тряпку в моющем растворе. Затем промойте губку и снова протрите предмет, чтобы удалить остатки мыла.

7. Посудомоечная машина

Возможно, вам захочется поддерживать свою посудомоечную машину свежей, но не поддавайтесь соблазну мыть ее с помощью моющего средства. Это особенно актуально, если вы решите заменить таблетку для посудомоечной машины на средство для мытья посуды в дозаторе. Добавление нескольких капель в посудомоечную машину может привести к взрыву пены, что приведет к необходимости еще большей очистки.

Если вы хотите глубоко очистить свою посудомоечную машину, вы можете использовать специальное средство для чистки посудомоечной машины, чтобы убедиться, что оно не содержит микробов и не имеет запаха. Кроме того, вы можете легко научиться чистить посудомоечную машину с помощью всего нескольких домашних ингредиентов, таких как пищевая сода и белый уксус.

Уход за вещами - последние новости

Эксперты назвала кухонный предмет, который поможет удалить грязь с носков. По словам Николы Ирвайн, для этого необходимо применять таблетки для мытья посуды.

Отвечая на вопрос, как именно использовать эти таблетки, она ответила, что просто положила ее в барабан стиральной машины и позволила этому средству "действовать по-своему".

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