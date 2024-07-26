Женя Галич поделился, чем занимается на фронте.

Известный украинский певец, лидер группы O.Torvald Женя Галич после начала полномасштабного вторжения стал на защиту страны с оружием в руках. Рок-музыкант рассказал, чем занимается на службе.

Сейчас, по словам Евгения, он служит в Киеве. Однако до откомандирования он успел занять различные военные должности и побывать в самых горячих точках. Свой путь воина певец начал с командования взводом.

"Сначала я призвался как командир взвода. У меня было 26 человек, с которыми мы готовились к войне. Затем должность у меня была в группе по поддержке, я был там офицером. На мне было завязано материально-техническое обеспечение и все, что с этим связано. Но это не значит, что я просто сидел в тылу. Нет, мы выезжали к ребятам. Наши боевые роты 135-го батальона регулярно выезжали работать и возвращались", - объясняет он.

Галич также признался, что из-за своей неосмотрительности занял должность офицера военно-гражданского сотрудничества. Ему приходилось общаться с родителями погибших украинских защитников и доставлять их тела родным.

"Потом из-за своей неосмотрительности я занял должность, которая называлась офицер военно-гражданского сотрудничества: начиная от гражданской разведки, заканчивая работой с 200-ми. Я - тот человек, который в рефрижератор паковал трупы наших ребят и отвозил их родителям", - вспомнил музыкант.

Из-за этого психологическое состояние лидера группы O.Torvald пошатнулось. Однако Женя признался, что не обращался за помощью к психотерапевту, а злоупотреблял алкоголем:

Был психотерапевт, но я на него не соглашался. Мне казалось, что я справлюсь со всем сам. Мне казалось, что это не нужно, что меня алкоголь спасет.

Напомним, ранее Женя Галич рассказал о свидании с Кристиной Соловий.

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