Зрителям лучше дождаться окончания всех титров после фильма.

25 июля 2024 года в украинский прокат официально вышел супергеройский комедийный боевик "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine) по комиксам Marvel.

Поскольку большинство марвеловских фильмов обычно имеют как минимум одну, а то и две сцены после титров, многие зрители, которые собираются в кинотеатр на третью часть "Дэдпула", задаются вопросом, стоит ли оставаться в зале после финальной сцены.

У УНИАН, который уже посмотрел новинку, есть ответ на этот вопрос (без спойлеров).

Итак, фильм "Дэдпул и Росомаха" имеет одну дополнительную сцену в самом конце титров, которая является скорее комедийной с привлечением одного из секретных камео, включенных в основной сюжет фильма. При этом эта сцена никоим образом не намекает на какие-то будущие проекты Marvel.

Кроме того, во время самих титров зрителям показывают нарезку из закадровых моментов во время съемок старых фильмов по комиксам Marvel, которые выпускала кинокомпания 20th Century Fox (до того как ее в 2019 году приобрела The Walt Disney Company, теперь имеющая права на большинство персонажей из комиксов "Марвел").

Напомним, основные события фильма "Дэдпул и Росомаха" происходят через шесть лет после окончания "Дэдпула 2". Уэйд Уилсон (он же антигерой Дэдпул) живет обычной спокойной жизнью, пока его не похищают члены "Управления временными изменениями". Теперь Дэдпул должен объединиться с Росомахой из "Людей Икс", чтобы спасти мультивселенную.

Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Красное уведомление", "Телохранитель киллера") и Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Величайший шоумен"), которые уже неоднократно играли Дэдпула и Росомаху.

При этом фильм "Дэдпул и Росомаха" поражает огромным количеством камео, порой весьма неожиданных, которые создателям фильма удалось держать в секрете до последнего.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его лишь в 54 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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