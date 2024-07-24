Какой церковный праздник отмечают 25 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

25 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе день получил название Анна Летняя. О традициях и приметах 25 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

25 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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25 июля по новому церковному календарю (7 августа по старому) - Успение праведной Анны.

Согласно преданию, Анна родилась в I веке до н.э. в Вифлееме. Она вышла замуж за Иоакима, но детей у них не было. Однажды произошел один случай: Иоаким хотел принести жертву Богу, но ему запретили, так как у него не было детей. Мужчина настолько расстроился, что ушел в пустыню и стал там непрестанно молиться. Вскоре к нему явился ангел и поведал, что Бог пошлет ему дочь.

Девочку по указанию ангела назвали Мария. Известно, что Анна была очень заботливой матерью и воспитывала дочь до 3 лет. В три года Марию ввели в храм Господень, где оставили на воспитание. Через 5 или 6 лет после этого умер Иоаким, а еще через два года - Анна. Это произошло в Иерусалиме, там же Анну и похоронили. Во времена правления императора Юстиниана II (710 год) мощи святой и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Ныне частицы ее мощей находятся в разных храмах мира.

Церковный праздник 25 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.

О чем говорят приметы на 25 июля

По приметам дня судят, какой будет зима:

с утра очень холодно - такой же и зима будет;

дождь с самого утра - зимой будет много снега;

теплый и сухой день - к солнечной зиме;

какая погода 25 июля до обеда - такой зима будет до декабря, какая после обеда - такая будет с января.

В народном календаре 25 июля - праздник Анна Летняя или Анна Холодница. Замечено, что с этого дня утром и ночью становится все холоднее - дело идет к зиме.

Что нельзя делать 25 июля

25 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия, ругани, злобы и ссор, выступает против зависти, жадности, мести, отчаяния, клеветы и сплетен.

Народные приметы дня запрещают злоупотреблять алкоголем, лениться и праздно проводить время. Не стоит болтать попусту - эти разговоры к добру не приведут, а также нельзя ругаться со старшими - иначе год удачи не будет. Ремонт одежды или обуви также лучше отложить на другой день.

Что можно делать 25 июля

Праведная Анна - покровительница брака, рожениц, бедных людей. В молитвах к святой просят, чтобы Бог послал детей, об их здоровье и семейном счастье.

В народе считается, что в этот день хорошо играть свадьбу и крестить детей. Также на Анны принято начинать копать картошку. Из картофеля нового урожая нужно обязательно что-то приготовить в этот день - чтобы год прожить в достатке.

25 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Макар, Анна.

По старому стилю именины празднуют Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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