Злата показала, в каком городе находится.

Дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут - 18-летняя Злата Митчелл - неожиданно приехала в Украину. Девушка показала, в каком городе сейчас находится.

Как известно, Злата живет и учится в США уже несколько лет. Однако свои летние каникулы она решила провести в Европе. И вот сейчас Митчелл вернулась в родную Украину.

В своем Instagram дочь ведущей сообщила, что приехала во Львов. Она опубликовала несколько снимков старинной архитектуры города.

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"Дома", - лаконично подписала кадры Злата.

Однако свои планы в Украине 18-летняя девушка не стала раскрывать. Звездная дочь не раскрыла, поедет ли она в родной Киев, где провела свое детство, и как на долго задержится в Украине.

К слову, у Фреймут трое детей. Злата начала жить отдельно в 14 лет, переехав в США. Она родилась в браке ведущей с британцем Нилом Митчеллом. Также звезда воспитывает еще двоих детей: сына Валерия и дочь Евдокию, которые сейчас живут вместе с мамой в Лондоне. В Великобританию Ольга переехала после начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее дочь Ольги Фреймут показала, как проводит время с родными в Лондоне. Девушка приезжала к звездной маме на каникулы.

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