Французский шансонье ушел из жизни в 80 лет.

Легендарный французский шансонье, автор хита "Снега Килиманджаро" Паскаль Данэль умер в возрасте 80 лет. Стало известно, что стало причиной смерти знаменитости.

Трагическое известие сообщил менеджер артиста Кристиан Джауме, пишет издание Le Monde. Французской звезды не стало в ночь на 24 июля. Свои последние дни Паскаль провел в больнице из-за проблем со здоровьем, там и оборвалась его жизнь.

Также сын шансонье - Жан-Пьер Данель - рассказал, что незадолго до смерти у знаменитости случился сердечный приступ и он пережил сложную операцию на сердце.

К слову, легенда французской музыки начал свою карьеру гитаристом в рок-группе. В 1966 году он выпустил одну из своих самых популярных песен "La plage aux romantiques". Композиция получила популярность не только в Европе, но и в Южной Америке и Азии.

Сразу после этого трека, в этом же году, Данель представил свой самый большой хит "Снега Килиманджаро".

Песню перевели на шесть языков и она разошлась по миру тиражом в более 25 миллионов копий. Композиция создана на основе рассказа Эрнеста Хемингуэя.

Она стала саундтреком в одноименном фильме Роберта Гедигуана. Всю жизнь Паскаль посвятил сцене, он почти до последних дней выступал по всему миру и появлялся на телевидении.

Напомним, ранее умер звезда сериала "Теория большого взрыва" Боб Ньюхарт. На момент смерти ему было 94 года.

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