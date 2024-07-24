Эзотерики составили гороскоп на 25 июля по картам Таро. Узнайте, что в этот четверг ждет именно вас и к чему вам стоит быть готовыми.
Овен
В этот день вам нужно получать как можно больше знаний. Все они пригодятся вам в скором будущем. Если вы планировали сдать на права, то самое время это сделать.
Телец
Вам нужно научиться управлять своими эмоциями. Тогда вы сможете избежать многих конфликтных ситуаций. Будьте терпимее и лояльнее к людям. Они ответят вам взаимностью.
Близнецы
Спокойно следуйте своим планам. Не пытайтесь обмануть судьбу, потому что она может жестоко вас потом наказать. Проявляйте заботу по отношению к своим близким.
Рак
Постарайтесь избегать конфликтов, потому что они не только портят ваше настроение, но и в целом ваши отношения с людьми. Будьте осторожны и со сплетнями, потому что рискуете оказаться крайним.
Лев
В этот день вы смело можете самовыражаться. Проявляйте разные свои стороны и не бойтесь осуждения со стороны окружающих. Вы имеете право быть тем, кем хотите.
Дева
Агрессия и попытки все контролировать могут разрушить ваши отношения с родными людьми. Не доводите мелкие разногласия до масштабных скандалов, потому что потом будете об этом жалеть.
Весы
Не пытайтесь быть лучше всех и казаться умнее всех. Помните, что на каждую силу найдется более весомая. Будет лучше, если вы здраво будете оценивать свои возможности.
Скорпион
В этот день вы будете полны жизненной энергии, которая позволит вам продвинуться дальше, и вместе с тем побудить других людей к действиям. Четверг будет наполнен позитивными эмоциями.
Стрелец
Вам стоит хотя бы иногда доверять своей интуиции и идти по зову сердца. Не всегда разум - лучший советчик. Порой стоит обращать внимание и на свои чувства.
Козерог
Вы успешно можете завершить какое-то дело и получить хорошее вознаграждение. В целом это будет повод для радости, поэтому вечером можете отметить свои успехи.
Водолей
Несмотря на возможное чувство грусти или разочарования, не отступайте и смело отправляйтесь в новое путешествие. Берите с собой друзей и наслаждайтесь временем, проведенным вместе.
Рыбы
Вас ожидает хорошая новость, особенно если вы недавно переживали неудачи. Этот день подарит вам позитивный поворот, и вы сможете продолжать двигаться вперед.