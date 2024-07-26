Как сообщают местные паблики, популярная украинская артистка устроила концерт на кабриолете под открытым небом, из-за чего попала в инцидент.

Украинская певица SOWA сумела вызвать настоящий скандал вокруг своей персоны. Прямо посреди белого дня молодая артистка на ярком бело-черном кабриолете, в котором была вмонтирована колонка и микрофон, исполнила несколько своих песен.

Кроме этого, она поразила и шокировала киевлян провокационным образом, а именно позади спины артистки гигантского размера восстали игральные карты.

Точно, что артистка хотела показать этим поступком, неизвестно, однако вызвать настоящий резонанс она сумела.

Видео с "променада" сломя голову разлетелось местными пабликами, где артистку обвинили в рекламе казино. Однако никаких камер или телевизионной техники бдительные обозреватели не заметили.

"Непонятный концерт на Подоле: вопросов больше, чем ответов", - пишут местные паблики.

Также пользователи сети едва не напали на артистку, поскольку считали, что она нарушает их покой и вызывает дискомфорт.

"Надо было дать по голове за такие выходки. Какая-то порнография..." - отметил пользователь в одном из пабликов.

Собственно, именно сегодня, в день скандала, артистка презентовала песню "Дура".

Как сказала артистка в социальных сетях, эта песня имеет целью стать символом уверенности каждой женщины.

"Каждая девушка когда-то, хоть раз в жизни, чувствовала себя так, как эта песня "Дура", когда влюблялась в кого-то, кого следовало бы обходить стороной. В этой песне можно встретить ссылки на карты. Если бы рациональность в нашем мире не была модной, желание узнать "Есть ли чувства у него?" на раскладе карт Таро часто преобладает.Ведь так хочется узнать, что же будет дальше, подтвердить возможно несуществующие чувства партнера к нам. Особенно во время войны карты приобрели больший спрос, ведь люди нуждаются в большем количестве ответов на вопросы, на которые они не могут дать себе самостоятельно", - прокомментировала премьеру SOWA.

А вот упреки относительно рекламы казино певица пока не комментировала.

Чем известна SOWA

SOWA - финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение 2022" и "Евровидение 2023". Лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

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