Известный украинский певец рассказал о конфликте с Меладзе: 'Ему не понравилось'

Они так и не смогли найти общий язык.

Лидер группы O.Torvald и воин ВСУ Женя Галич рассказал, как до полномасштабной войны поссорился с российским артистом Валерием Меладзе.

Как он признался в интервью Эмме Антонюк, Меладзе не захотел сидеть с ним за одним судейский столом, потому что Галич всех критиковал.

"У меня был кастинг, на котором я всех "разваливаю", критикую. Им что-то не понравилось. И (это официальный ответ от канала) Меладзе не понравилось... Что ему, типа, будет не очень комфортно сидеть с тобой... Ну и еще сказал, что у меня нет аудитории. Вопрос, а где сейчас Валерий?" - поинтересовался Галич.

Также Галич вспомнил, что до февраля 2022 года на украинском ТВ было слишком много российских артистов. По его словам, это было частью плана по разрушению культурного единства украинцев.

"Тогда были все (россияне, - УНИАН), ты вспомни... Еще сидел Соседов. Они за эти восемь лет до полномасштабки отсидели в жюри, они были главными на корпоративах, они выступали на фестивалях. Они уничтожали все, что было создано после 2014 года. Я думаю, что это тоже было частью плана какого-то", - отметил Женя.

Напомним, ранее Женя Галич рассказал о свидании с Кристиной Соловий.

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