День системного администратора или День сисадмина неофициально отмечается по всему миру в последнюю пятницу июля. В 2024 году торжество выпадает на 26 июля.
Системный администратор - это уникальный человек, чью работу никто не замечает, но без которого в офисе ничего не работает. Только сисадмин знает, как починить "эту штуку", вернуть ошибочно удаленные данные и "вылечить" компьютер от назойливого вируса.
В День сисадмина 2024 обязательно поздравьте близких и знакомых, занятых в этой ответственной профессии. В западных странах в честь праздника принято дарить системщикам приятные мелочи - сладости, алкоголь, компьютерные игры.
День сисадмина - поздравления и открытки
Сисадмин — большая птица
В каждом офисе, друзья.
Вся работа стопорится,
Без него никак нельзя.
Поздравляем этих гуру,
Повелителей машин.
За прекрасную работу
Благодарны мы все им
***
Спутан весь, как проводами,
Неотложными делами:
Там проблема, тут завис,
Где-то вирус файлы сгрыз...
Стоп! А ну все быстро кинь,
Ногу за ногу закинь!
День сегодня сисадмина,
Лучше примем витаминов,
А под свежее пивко
Праздник встретится легко!
***
Сисадмины, поздравляю.
Ваш сегодня славный день.
Пусть в компьютерах копаться
Никогда не будет лень.
В деле вы, бесспорно, профи,
Все пропало бы без вас.
Пусть фартит вам на работе,
Вы ребята просто класс.
***
Все системы ты наладишь,
Ведь с компьютерами ладишь.
Установишь и настроишь,
Всем работникам поможешь!
С Днем админов поздравляю!
Крупной премии желаю,
Чтоб за все свои труды
Отдохнул отменно ты!
***
Сисадмины, поздравляю
С вашим праздником сердечно,
Пусть работа будет ваша,
Как и прежде, безупречной.
Пожелать хочу успехов,
Слушается сервер пусть,
Будет счастье в жизни личной,
Обойдут печаль и грусть.
***
Сисадмин, с твоим деньком!
Без тебя все кувырком.
Вирус хочет к нам пробиться,
И работа стопорится.
Так что, праздник свой встречай,
Но про нас не забывай.
Ведь свою работу знаешь,
Нам отлично помогаешь!
***
За работой следите со рвением,
Все в порядке у вас, на виду.
Пожелаем вам сил и терпения,
С жестким диском будьте в ладу.
В День системного администратора
Пусть от мышки рука отдохнет,
И июльского чистого воздуха
Ваша грудь на прогулке вдохнет!
***
С днем системного админа
От души я поздравляю,
Жизнь пускай будет малиной,
Счастья я тебе желаю!
Пусть все в жизни удается,
Чтобы ты тревог не знал!
Вверх зарплата пусть несется,
Чтобы рос твой капитал!
***
Поздравляю с праздником всех сисадминов. Вы - настоящие компьютерные гуру! Ваша работа не на виду, но без вас у нас ничего не работает! Пусть на работе не будет никаких трудностей, а здоровье никогда не подводит!
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Желаю тебе, чтобы в жизни все было так же распланировано, как в программах, чтобы отклик в запросе на счастье был быстрым, а судьба никогда не давала сбои. Поздравляю!
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Поздравляю с Днём системного администратора. Желаю чувствовать себя нужным и полезным в своей профессии, каждый день слышать слова благодарности и не сталкиваться с нерешаемыми проблемами. И пусть каждый твой день складывается в одну сеть счастливой жизни, в которой не будет ни сбоев, ни проблем!
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Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия - твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!
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Мы, вы же знаете, никогда "ничего не делаем", а "что-то случается". Но именно системный администратор решает эту проблему в два счета. С Днём системного Администратора и пусть будет поменьше поломок и больше благодарных коллег!
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И вот настал тот день, когда не Вы обращаетесь к нам, а мы к вам, системные администраторы. Хочется поздравить Вас с профессиональным праздником. Благодаря администратору работа на предприятиях налажена и стабильна. Хотелось бы пожелать Вам поменьше вирусов в компьютере, проблем на работе и разочарований дома. С праздником Вас!