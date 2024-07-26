Сегодня поздравьте системных администраторов и поблагодарите их за труд.

День системного администратора или День сисадмина неофициально отмечается по всему миру в последнюю пятницу июля. В 2024 году торжество выпадает на 26 июля.

Системный администратор - это уникальный человек, чью работу никто не замечает, но без которого в офисе ничего не работает. Только сисадмин знает, как починить "эту штуку", вернуть ошибочно удаленные данные и "вылечить" компьютер от назойливого вируса.

В День сисадмина 2024 обязательно поздравьте близких и знакомых, занятых в этой ответственной профессии. В западных странах в честь праздника принято дарить системщикам приятные мелочи - сладости, алкоголь, компьютерные игры.

Видео дня

День сисадмина - поздравления и открытки

Сисадмин — большая птица

В каждом офисе, друзья.

Вся работа стопорится,

Без него никак нельзя.

Поздравляем этих гуру,

Повелителей машин.

За прекрасную работу

Благодарны мы все им

***

Спутан весь, как проводами,

Неотложными делами:

Там проблема, тут завис,

Где-то вирус файлы сгрыз...

Стоп! А ну все быстро кинь,

Ногу за ногу закинь!

День сегодня сисадмина,

Лучше примем витаминов,

А под свежее пивко

Праздник встретится легко!

***

Сисадмины, поздравляю.

Ваш сегодня славный день.

Пусть в компьютерах копаться

Никогда не будет лень.

В деле вы, бесспорно, профи,

Все пропало бы без вас.

Пусть фартит вам на работе,

Вы ребята просто класс.

***

Все системы ты наладишь,

Ведь с компьютерами ладишь.

Установишь и настроишь,

Всем работникам поможешь!

С Днем админов поздравляю!

Крупной премии желаю,

Чтоб за все свои труды

Отдохнул отменно ты!

***

Сисадмины, поздравляю

С вашим праздником сердечно,

Пусть работа будет ваша,

Как и прежде, безупречной.

Пожелать хочу успехов,

Слушается сервер пусть,

Будет счастье в жизни личной,

Обойдут печаль и грусть.

***

Сисадмин, с твоим деньком!

Без тебя все кувырком.

Вирус хочет к нам пробиться,

И работа стопорится.

Так что, праздник свой встречай,

Но про нас не забывай.

Ведь свою работу знаешь,

Нам отлично помогаешь!

***

За работой следите со рвением,

Все в порядке у вас, на виду.

Пожелаем вам сил и терпения,

С жестким диском будьте в ладу.

В День системного администратора

Пусть от мышки рука отдохнет,

И июльского чистого воздуха

Ваша грудь на прогулке вдохнет!

***

С днем системного админа

От души я поздравляю,

Жизнь пускай будет малиной,

Счастья я тебе желаю!

Пусть все в жизни удается,

Чтобы ты тревог не знал!

Вверх зарплата пусть несется,

Чтобы рос твой капитал!

***

Поздравляю с праздником всех сисадминов. Вы - настоящие компьютерные гуру! Ваша работа не на виду, но без вас у нас ничего не работает! Пусть на работе не будет никаких трудностей, а здоровье никогда не подводит!

***

Желаю тебе, чтобы в жизни все было так же распланировано, как в программах, чтобы отклик в запросе на счастье был быстрым, а судьба никогда не давала сбои. Поздравляю!

***

Поздравляю с Днём системного администратора. Желаю чувствовать себя нужным и полезным в своей профессии, каждый день слышать слова благодарности и не сталкиваться с нерешаемыми проблемами. И пусть каждый твой день складывается в одну сеть счастливой жизни, в которой не будет ни сбоев, ни проблем!

***

Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия - твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!

***

Мы, вы же знаете, никогда "ничего не делаем", а "что-то случается". Но именно системный администратор решает эту проблему в два счета. С Днём системного Администратора и пусть будет поменьше поломок и больше благодарных коллег!

***

И вот настал тот день, когда не Вы обращаетесь к нам, а мы к вам, системные администраторы. Хочется поздравить Вас с профессиональным праздником. Благодаря администратору работа на предприятиях налажена и стабильна. Хотелось бы пожелать Вам поменьше вирусов в компьютере, проблем на работе и разочарований дома. С праздником Вас!

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