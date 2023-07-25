Народный праздник 26 июля известен под названиями Гаврила Летний, Степан-Савваит.

Православная церковь отмечает праздник 26 июля Собор архангела Гавриила. Он считается хранителем Божьего знания. На протяжении всей Библии он является разным людям и открывает им различные откровения. Именно Гавриил сообщил Деве Марии, что у неё родится Сын Божий. Архангелу Гавриилу молятся о помощи в принятии непростого решения.

Также в этот день чтят память христианского богослова Степана Савваита из Палестины. Ему молятся представители интеллектуальных профессий и студенты.

Наши предки считали день Гавриила очень удачным для сбора ржи и пшеницы. Говорили, что архангел Гавриил помогает хлебу созреть. Больше всего в этот день опасались типичных для конца июля дождей, губительных для урожая.

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Этот народный праздник в давние времена полностью проводили в поле. На сенокос выходили жители всего села, а в конце работы поровну разделяли сено между всеми, кто брал участие в жатве.

В народный праздник 26 июля проводили ритуал на удачный сенокос. Для этого наши предки брали ломоть хлеба и клали за пазуху, пока не дойдут к полю. На поле выпечку клали в том месте, где начинали работать, и трижды над ней крестились. Считали, что после такого обряда зерно будет душистым и надолго сохранится. После работы хлеб скармливали скоту.

По обычаю, самый первый сноп сена жала старшая женщина в семье. Такой сноп называли именинным и прятали в недоступном месте под иконой. Его не трогали аж до Покрова Пресвятой Богородицы, и только на Покрову давали в пищу домашнему скоту.

Рожденные 26 июля по знаку Зодиака Львы. По характеру они очень гордые и упрямые. Редко прислушиваются к чужим советам, но с удовольствием учат других. Любят путешествовать и заводить новые знакомства. У них хорошее чувство стиля в одежде и интерьере комнаты.

Что нельзя делать 26 июля

26 июля категорически запрещено неуважительно относиться к хлебу, выбрасывать его остатки, сметать крошки на пол. Остатки выпечки лучше скормить зверям и птицам.

Не стоит в этот день бездельничать, откладывать работу и долго спать, иначе в делах не будет успеха. Также 26 июля нельзя жадничать, если близкие о чём-то просят.

Не лгите, не распускайте слухи и не преувеличивайте свои заслуги в этот день, иначе обман позднее обязательно раскроется.

Приметы погоды 26 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если погода сегодня сухая, то осень будет погожей и теплой.

Рыбы плавают большим косяком - к хорошей погоде.

Если небо покрылось тучами, но цветы не закрылись, то дождя не будет.

Вишня полностью созрела - осень будет ранней.

Чем больше ягод на калине появилось, тем морознее и снежнее будет зима.

Темные тучи в этот день предвещают перемену погоды.

Увидеть кузнечика на земле или на асфальте - к жаркой и влажной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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