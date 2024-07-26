Известный певец высказался о Klavdia Petrivna: 'Такого еще не было'

Также он ответил, знает ли, кто скрывается под маской.

Украинский певец Melovin ответил, знает ли он, кто скрывается под загадочным образом Klavdia Petrivna. По его словам, ему интересно наблюдать за артисткой, как за видом творчества, а кем она является на самом деле - ему не интересно.

"Неважно, кто скрывается за образом Klavdia Petrivna, потому что мы слушаем эту музыку. Потому что она заявила себя как артистка, скрывающая свое лицо. Это очень интересно для людей, для публики – а кто? Это вызывает любопытство к артисту, и это прекрасно", - высказался певец в интервью "24 каналу".

Он добавил, что похожая ситуация была на Востоке. Например, певица Sia, которая долго скрывала свою лицо и носила парик. Однако позже она все же раскрыла свою личность. Возможно, Klavdia Petrivna сделает то же самое.

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"Мне не интересно, кто это. Мне нравится созерцать это, как одно из видов искусства. Я понимаю, что то, где закрывали лицо, было и на Востоке. Где-то была Sia, прикрывавшая свое лицо, а затем сняла свою маску, парик. У нас в Украине такого не было, я не помню", - добавил Melovin.

А вот пойдет ли Melovin на концерт загадочной артистки, он пока еще не знает:

"Не знаю, что у меня будет по планам. Но билеты у коллег я не канючу – покупаю".

Напомним, ранее Тина Кароль высказалась о загадочной Klavdia Petrivna. Артистка пожелала Klavdia Petrivna достичь еще больших высот в музыке, а также посоветовала не потерять свою цель, которой юная певица следует.

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