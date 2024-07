Его творчество решили проверить.

Скандальный рэпер Канье Уэст, который поддерживает политику диктатора и недавно ездил в страну-агрессора, неожиданно получил хейт от россиян.

После того, как мужчина отгулял на дне рождении своего друга и дизайнера его бренда Гоши Рубчинского и уехал из Москвы, оккупанты решили проверить творчество рэпера. В частности, некоторые россияне захотели узнать, нет ли в его песнях "дискредитации российской армии или пропаганды неполноценности женщин русской национальности".

Интересно, что в результате в песне "Vultures" скандального исполнителя действительно есть слова, которыми он унижает россиянок и вспоминает об Украине. Именно этот трек 2024 года и вызвал возмущение участников движения "Сорок сороков", и они уже обратились в полицию.

"Российская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными ценностями. Считаем, что творчество указанного автора пропагандирует неполноценность человека по признаку его принадлежности к национальной и социальной группам", - говорится в заявлении.

В строке песни, за которую россияне раскритиковали Уэста, есть такие слова: "She Russian, I beat up the p*ssy for Ukraine". В переводе с английского языка это звучит так: "Она русская. Я т*а*нул девку за Украину".

Однако сам Канье пока не отреагировал на возмущение россиян.

К слову, ранее рэпер неоднократно признавался в любви стране-оккупанту и называл себя "молодым Путиным".

Напомним, недавно стало известно, что скандальный Канье Уэст продает футболку с руганью на русском языке.

