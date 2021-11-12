"Я осознал, что я как Путин, когда понял, что культура – это нефть", сказал музыкант.

Американский рэпер Канье Уэст назвал себя молодым Владимиром Путиным.

Популярный исполнитель сравнил себя с президентом России в ходе шоу Drink Champs, запись которого опубликована на YouTube-канале Revolt.

Рэпер порассуждал о своем сотрудничестве с брендами и подчеркнул, как компаниям важны его идеи и авторитет.

"Gap, adidas – я рулю ими. Я Путин… Я – молодой Путин. Я осознал, что я как Владимир, когда понял, что культура – это нефть, культура – это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и (буду им) следующие 2000 лет", – заявил музыкант.

Ведущие шоу несколько раз перебили артиста и посмеялись над этим сравнением. Они уточнили, действительно ли рэпер сравнивает себя с российским президентом.

Канье Уэст: что известно о рэпере

Канье Уэст – американский рэпер, миллиардер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер.

Свой дебютный альбом The College Dropout рэпер выпустил в 2004 году.

Читайте также"Неудачница": Ким Кардашьян расплакалась из-за разрыва с Канье Уэстом (видео)На творчество исполнителя очень повлияла смерть его матери Донды Уэст 10 ноября 2007 года.

В 2020 году Forbes поставил Канье Уэста с доходом 170 миллионов долларов на второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Состояние рэпера на 2021 год оценивается в 6,6 миллиарда долларов.

В 2012 году Уэст начал встречаться со звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян. 24 мая 2014 пара поженилась во Флоренции. У Канье и Ким четверо детей: дочка Норт, сын Сэйнт, дочка Чикаго (рождена с помощью суррогатного материнства) и сын Салм Уэст. В феврале текущего года стало известно, что пара разводится.

Автор: Катерина Шварц