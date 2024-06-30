Мужчина неоднократно говорил о любви к стране-агрессору.

Скандальный рэпер Канье Уэст, который является сторонником диктатора и даже недавно запустил в продажу черную футболку с руганью на русском языке, приехал в Москву.

О его визите в страну-агрессора рассказала сначала продюсер Яна Рудьковская.

"Остановился в самом сердце Москвы! Скрестим пальцы, чтобы он выступил на шоу в "Лужниках". Мои ставки, если шоу будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Неделя максимум", - написала она.

Позже основатель концертного агентства Эдуард Ратников отметил, что вряд ли будет большой концерт скандального рэпера и вот почему:

"Официальные структуры боятся любой ассоциации с подобным артистом, потому что он может говорить любые эксцентричные вещи. Поэтому официальные менеджменты, агенты вряд ли допустят это, ведь для них может драматично закончиться все на их основных рынках США и европейского сообщества".

Через некоторое время на официальном сайте "Лужников" опровергли слухи о шоу.

Позже написали, что Уэст приехал исключительно, чтобы поздравить своего друга-россиянина Гошу Рубчинского с 40-летием. Именно он является главным дизайнером его бренда одежды "Yeezy".

"Своего теплого отношения к Рубчинскому Уэст не скрывает и часто носит одежду с его именем на латинице. Юбилей дизайнера отмечали в ресторане, где компания угощалась черной икрой, водкой и блюдами русской кухни....Репер также уже успел погулять по центру. Концерт, говорят, не планируется, а визит чисто дружеский", - написали росСМИ.

Что известно о Канье Уэсте

Канье Уэст известен своими скандальными действиями и высказываниями. Например, в 2022 году он потерял статус миллиардера из-за антисемистских слов, которые не понравились бренду "Adidas". После чего компания разорвала с ним контракт и завершила сотрудничество.

Также Канье неоднократно признавался в любви стране-оккупанту и называл себя "молодым Путиным". Позже была информация, что он должен выступить в РФ в начале июня. Однако потом эти слухи опровергли.

Напомним, ранее Канье Уэст официально сменил свое имя.

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