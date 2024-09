Уилл Дженнингс ушел из жизни в 81 год.

Известный американский композитор, поэт-песенник Уилл Дженнингс, написавший саундтрек к культовому фильму "Титаник", ушел из жизни. На момент смерти обладателю премии "Оскар" был 81 год.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, хитмейкер провел свои последние дни в США. Об уходе знаменитости в вечность сообщила его сиделка Марта Шеррод.

Сейчас точная причина смерти неизвестна, но женщина утверждает, что последние шесть лет у Дженнингса были проблемы со здоровьем. Поэта не стало в пятницу, 6 мая. Он умер в своем доме в Тайлере, штат Техас.

Что известно об Уилле Дженнингсе

Дженнингс получил всемирную славу благодаря написанию текстов для многих популярных песен. Одной из его самых известных работ является композиция "My Heart Will Go On", которую исполнила Селин Дион для легендарного фильма "Титаник" (1997). За эту песню хитмейкер получил несколько престижных наград, в частности, премии "Оскар" и "Грэмми".

Также он работал с такими известными артистами, как Эрик Клэптон, Стиви Вандер и Б.Б. Кинг, написав для них много хитов. Также Уилл в сотрудничестве с Мэрайей Кэри создал главную песню для фильма "Как Гринч украл Рождество" - "Where Are You Christmas". Он стал одним из самых успешных авторов песен конца XX века. Его композиции звучат в более 300 картинах и телешоу.

Напомним, ранее умер продюсер "Титаника" и "Аватара" Джон Ландау. Он ушел из жизни из-за тяжелой болезни в возрасте 63 лет.

