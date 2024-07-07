Он ушел из жизни из-за тяжелой болезни.

Голливудский продюсер, лауреат премии "Оскар" Джон Ландау, который работал над фильмами "Титаник" и "Аватар", умер из-за сложного заболевания. На момент смерти знаменитости было 63 года.

Как пишет издание Variety, много лет Ландау боролся с раком. У звезды осталась жена Джули, с которой он был в браке почти 40 лет, и двое сыновей Джейми и Джоди.

О кончине Джона также сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. Он вспомнил о таланте продюсера и его успешной карьере, но причину смерти называть не стал.

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"Джон был провидцем, который имел необычайный талант и страсть воплощать в жизнь некоторые из самых незабываемых историй на большом экране. Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и мы по нему будем очень скучать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой, которая вдохновляла всех вокруг", - указал Бергман.

К слову, Ландау родился в Нью-Йорке, США. Он известен своим сотрудничеством с режиссером Джеймсом Кэмероном. При жизни они вместе создали три из четырех самых кассовых фильмов всех времен. В частности, блокбастеры "Титаник" и "Аватар".

За свою работу над "Титаником", Ландау получил премию "Оскар" за лучший фильм. Его вклад в киноиндустрию является значительным, и он всегда был важной фигурой в Голливуде.

Напомним, ранее умер сценарист "Китайского квартала" и "Якудзы" Роберт Таун.

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