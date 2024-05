Исполнитель вошел в список самых богатых людей Великобритании.

Знаменитый британский певец Пол Маккартни, который рассказал, из-за кого распались The Beatles, стал первым в своей стране музыкантом-миллиардером. Его состояние на данный момент составляет 1,27 миллиарда долларов.

Как пишет издание Independent, статистика показывает, что только за последний год состояние Пола Маккартни и его жены Нэнси Шевелл увеличилось на 61 миллион долларов. Это произошло благодаря музыкальному туру "2023 Got Back", а также из-за кавера на песню The Beatles "Blackbird".

"Последняя" песня The Beatles "Now and Then", которая вышла в ноябре, также принесла немалый доход музыканту. Она сразу возглавила музыкальные чарты в США, Великобритании и других странах.

Кроме того, состояние пары увеличилось еще почти на 62 миллиона долларов благодаря наследству от отца Нэнси Шевелл - покойного американского автотранспортного магната Майка Шевелла.

Среди 350 самых богатых людей Великобритании Маккартни занял 165 место. Как известно, рейтинг миллиардеров составляет издание The New York Times. Первое место завоевал Гопи Хиндуджа, который владеет банками и развлекательной компанией Hinduja Group. Его состояние оценили в 45 миллиардов долларов.

Что известно о Поле Маккартни

Пол Маккартни является всемирно знаменитым музыкантом, певцом, композитором и продюсером, наиболее известным как участник легендарной рок-группы The Beatles. Пол Маккартни был басистом и одним из основных вокалистов и композиторов The Beatles. Вместе с Джоном Ленноном, он создал один из самых успешных и влиятельных творческих союзов в истории популярной музыки. Он написал песни "Yesterday", "Hey Jude", "Let It Be", "Eleanor Rigby" и другие.

После распада The Beatles в 1970 году, Маккартни начал успешную сольную карьеру. Его дебютный сольный альбом "McCartney" вышел в 1970 году. Маккартни является одним из самых коммерчески успешных музыкантов в истории. Его песни проданы миллионами копий по всему миру, и он имеет множество наград, включая 18 премий Грэмми.

