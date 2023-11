В сети назвали трек легендарной группы великолепным.

Британская бит-рок-группа The Beatles опубликовал песню "Now And Then", которую сами музыканты называли "последней".

Трек размещен на канале группы в YouTube в четверг, 2 ноября, по состоянию на 18:20 он уже собрал более 147 тысяч просмотров. "Насыщенный событиями путь к реализации произведения "Now and Then" продолжался в течение пяти десятилетий и является результатом разговоров и сотрудничества между четырьмя Beatles, которые продолжаются до сих пор", - отмечается в подписи под аудио.

Песню по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "The Beatles снова создают историю", - считает @elmundoDKBza. "Такая замечательная последняя песня, нам очень повезло, что мы можем услышать ее почти через 50 лет", - отмечает @C.hippyGaming. "Спасибо The Beatles за большой вклад в нашу жизнь. Они экстраординарны", - говорится в сообщении, опубликованном пользователем @gonzalogamio8315.

Что известно о "последней" песне The Beatles

"Now and Then" была незаконченной песней, которую написали участники группы The Beatles - Джон Леннон и Пол Маккартни. Песня была создана в середине 1970-х годов - после распада группы. Ее можно считать одной из последних совместных работ Леннона и Маккартни.

Маккартни получил кассету с этим треком всего год назад от вдовы Леннона Йоко Оно. Еще один из участников группы - Джордж Харрисон, назвал песню "мусором" и не хотел над ней работать, поскольку на оригинальной записи было слышно "гудение".

Маккартни не раз говорил, что хочет закончить и выпустить эту композицию, и чтобы "вытащить голос Джона Леннона из маленькой кассеты" воспользовался искусственным интеллектом.

Справка УНИАН. Группа The Beatles - легендарный музыкальный коллектив, созданный в Ливерпуле (Великобритания) в 1960 году. В его состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр. Группа считается одной из самых влиятельных в мировой музыкальной истории.

The Beatles внесли значительный вклад в развитие популярной музыки, создав ряд эпохальных альбомов, среди которых "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" и "Abbey Road". Их песни, такие как "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday" и "Come Together", стали музыкальной классикой.

Группа имела невероятный успех - продала кучу пластинок и собрала множество наград. Несмотря на успехи, коллектив распался в 1970 году.

Вас также могут заинтересовать новости: