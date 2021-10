В течение последних 50 лет считалось, что именно Пол Маккартни является инициатором распада "битлов".

Пол Маккартни заявил, что идея прекратить существование группы The Beatles принадлежит другой легенде "ливерпульской четверки" - Джону Леннону.

Об этом Маккартни сказал в интервью BBC. Издание отмечает, что в течение последних 50 лет считалось, что именно Маккартни является инициатором развала "битлов".

"Я не подстрекал раскол. Это был наш Джонни... Он как-то зашел в комнату и сказал: "Я ухожу из "Битлз". И добавил: "Как это трогательно, похоже на развод", - рассказал Маккартни.

Маккартни считает, что если бы Леннон не ушел, то The Beatles, возможно, играли бы и дальше.

"Джон начал новую жизнь с Йоко, и он хотел... просто полежать неделю в постели в Амстердаме, чтобы побороться за мир. С этим не поспоришь", - вспомнил Маккартни о "лежачем протесте" Джона и Йоко против войны во Вьетнаме.

Музыкант также признался, что тот период для него был одним из самых сложных. "Группа была моей жизнью. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи: Abbey Road, Let It Be. Я хотел продолжать", - сказал Маккартни.

Он также рассказал, что решение Леннона совпало с конфликтом между Маккартни и новым менеджером группы Алленом Кляйном, который утверждал, что "битлы" не могут разойтись, потому что ему нужно время, чтобы уладить финансовые дела и свести концы с концами.

"В течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться перед аудиторией. Это было странно, потому что мы все знали, что это - конец The Beatles. Но мы не могли просто так уйти", - вспомнил Маккартни.

Также он опасался, что Кляйн присвоит себе авторские права на произведения группы, поэтому подал в суд на других участников The Beatles.

"Я должен был бороться, единственный способ это сделать - подать в суд на своих коллег по группе, потому что они были готовы довериться Кляйну", - заявил Маккартни и добавил, что впоследствии участники поблагодарили его за иски.

"Но раскол спровоцировал не я", - настаивает Пол Маккартни.

Группа The Beatles: что известно

The Beatles - британская бит-рок-группа, созданная в 1960 году в Ливерпуле. Является одной из самых успешных музыкальных групп с коммерческой точки зрения в истории попмузыки.

В первый состав "битлов" входили: Джон Леннон (вокал, ритм-гитара), Пол Маккартни (вокал, ритм-гитара), Джордж Харрисон (вокал, соло-гитара), Стюарт Сатклифф (бас-гитара) и Пит Бест (ударные). В 1961 году Сатклифф покинул группу, и место бас-гитариста занял Маккартни. Затем Беста заменил барабанщик Ринго Старр.

В течение 1983-1984 годов в честь каждого из участников "ливерпульской четверки" назвали малые планеты - 4147 Леннон, 4148 Маккартни, 4149 Харрисон, 4150 Старр, а в 1998 году в честь всей группы назвали малую планету 8749 Битлз.

В 2015 году к 50-летию со дня, когда The Beatles отыграли свой последний концерт в Ливерпуле состоялось открытие памятника знаменитой "Ливерпульской четверке".

Бронзовые скульптуры музыкантов созданы в натуральный рост и весят 1,2 тонны. Скульптурная композиция выполнена по фотографии The Beatles 1963 года.

В 1988 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла. В списке журнала Rolling Stone "500 лучших песен всех времен и народов" больше всего песен The Beatles - 23.

Автор: Александр Топчий