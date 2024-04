Певица попала в список миллиардеров Forbes благодаря своим песням.

Американская певица Тейлор Свифт впервые попала в список самых богатых людей по версии Forbes. Исполнительница заняла 14 место в рейтинге и ее состояние составило 1,1 млрд долларов.

По данным Forbes World's Billionaires List, звезда стала первой певицей, которая только путем написания и исполнения песен оказалась в списке мировых миллиардеров.

До этого Свифт получила статус "мегазвезды". На ее счету немало мировых наград, в частности она получила "Грэмми" как певица, которая четыре раза получала приз за альбом года. Кроме того, альбом "1989" стал самой продаваемой виниловой пластинкой в 2023 году.

В прошлом году Свифт стала "Человеком года 2023" по версии журнала "Time" и одной из самых влиятельных женщин мира рейтинга Forbes. В дополнение, знаменитость побила все рекорды и получила крупнейшее в истории роялти от музыкальной платформы "Spotify" в размере 100 млн долларов.

Самые известные песни Тейлор Свифт

"Shake It Off" (2014)

"Blank Space" (2014)

"Bad Blood" (2015)

"Wildest Dreams" (2015)

"Look What You Made Me Do" (2017)

Напомним, ранее охранник Тейлор Свифт пошел воевать за Израиль.

