20 мая в Роттердаме состоялся второй полуфинал масштабного конкурса Евровидение. 17 стран-участниц показали феерические номера, но только десятерым из них удалось обойти соперников и попасть в финал.
Предлагаем вспомнить выступления артистов, которые уже 22 мая поборются за победу.
Anxhela Peristeri - "Karma" (Албания)
Hurricane - "Loco Loco" (Сербия)
Victoria - "Growing Up Is Getting Old" (Болгария)
Natalia Gordienko - "Sugar" (Молдова)
Black Mamba - "Love is On My Side" (Португалия)
Dadi & Gagnamagnid - "10 years" (Исландия)
Senhit - "Adrenalina" (Сан-Марино)
Gjon's Tears - "Tout L'Univers" (Швейцария)
Stefania - "Last Dance" (Греция)
Blind Channel - "Dark Side" (Финляндия)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Победитель Евровидения-2019 не выступит в гранд-финале из-за коронавируса
- Евровидение 2021: самые эффектные выступления участников второго полуфинала
- Известны страны-участники второго полуфинала Евровидение, которые прошли в финал
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram