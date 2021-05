Со второго полуфинала всего 10 стран попали в финал.

20 мая в Роттердаме состоялся второй полуфинал масштабного конкурса Евровидение. 17 стран-участниц показали феерические номера, но только десятерым из них удалось обойти соперников и попасть в финал.

Предлагаем вспомнить выступления артистов, которые уже 22 мая поборются за победу.

Anxhela Peristeri - "Karma" (Албания)

Hurricane - "Loco Loco" (Сербия)

Victoria - "Growing Up Is Getting Old" (Болгария)

Natalia Gordienko - "Sugar" (Молдова)

Black Mamba - "Love is On My Side" (Португалия)

Dadi & Gagnamagnid - "10 years" (Исландия)

Senhit - "Adrenalina" (Сан-Марино)

Gjon's Tears - "Tout L'Univers" (Швейцария)

Stefania - "Last Dance" (Греция)

Blind Channel - "Dark Side" (Финляндия)

