Уже 5 сентября в 21:00 состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу страны.

В Украину прилетел чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американских "Танцев со звездами" Макс Чмерковский, который стал судьей пятого сезона шоу в нашей стране.

Украинским зрителям он известен по нашумевшему шоу "Холостяк", в котором он был в качестве главного героя.

Читайте такжеЕще одна закоренелая участница "Танцев со звездами" отказалась от участия в проекте"Я видел "Танцы со звездами" со всех сторон: как танцор, как приглашенная звезда и теперь как судья шоу. В роли судьи я впервые. Я принимал участие в 17 сезонах американских "Танцев" из 30 и отдал танцам более 36 лет жизни, поэтому для меня очень важно, как танцует звезда, а не насколько популярной она является. Каждый участник должен доказать, почему его ча-ча-ча или вальс заслуживает 9 баллов, а не 8", - говорит Чмерковский.

В судейский состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Катерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу "Твой день" Влад Яма. Ведущим шоу стал Юрий Горбунов.

Кто стал участниками нового сезона шоу "Танцы со звездами"?

Участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

Автор: Ольга Робейко