Капитан команды "Стояновка" выйдет на паркет самого танцевального шоу страны.

Совсем скоро на "1+1" стартует новый сезон проекта "Танцы со звездами", на котором артисты будут бороться за главный кубок.

Недавно участница "Женского Квартала" Анастасия Оруджова приняла звездный челленж и бросила вызов капитану команды "Стояновка" в "Лиге смеха" Ивану Люленову. Сегодня же юморист принял челлендж.

"От танцев жду красоты и творчества. Мне бы хотелось, чтобы я и моя партнерша действительно хорошо танцевали и заслуживали каждый проход в следующий этап. Раньше я не танцевал профессионально. Лишь на всех свадьбах и гуляньях в Молдове мы танцуем наши народные танцы, а так: дискотеки и дома, когда никто не видит. И если уж это "Танцы со звездами" - буду звездой, хоть я и на метро катаюсь", - сказал Иван Люленов.

Так, Люленов бросил вызов актеру комедийного жанра Константину Войтенко. Примет ли он участие в проекте станет известно совсем скоро.

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Автор: Диана Могилевич