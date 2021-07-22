Недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая приняла #танціззіркамиchallenge, опубликовав на своей странице в инстаграм видео. Артистка бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала "След", чемпиону Украины по стриптизу Алексею Суровцеву. Актер сегодня принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео.
"В детстве я очень стеснялся танцевать, но всегда хотел. Поэтому учился танцам дома по видео, пересматривал клипы зарубежных звезд. От участия в "Танцах со звездами" ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", - прокомментировал Алексей Суровцев свое участие в шоу.
Актер бросил вызов юмористке, звезде "Женского Квартала" Насте Оруджовой, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.
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Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".
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