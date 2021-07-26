Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет. Недавно украинский актер, звезда сериала "След" Алексей Суровцев принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов участнице "Жіночого Кварталу" Анастасии Оруджовой. Сегодня юмористка приняла челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором ее коллега Юрий Ткач делится опытом участия в "Танцах со звездами".

"Я никогда в детстве не занималась танцами. Даже стеснялась танцевать в детских лагерях, всегда просто стояла у стены, - комментирует участница "Жіночого Кварталу" Анастасия Оруджова. - "Танцы со звездами" для меня - это вызов всем моим физическим возможностям, поскольку даже встать в правильную стойку перед началом танца - для меня уже как отдельный вид искусства", - прокомментировала Анастасия Оруджова.

Анастасия бросила вызов капитану команды "Стояновка" в "Лиге смеха" Ивану Люленову, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. Следите за официальной страницей "Танцев со звездами" в инстаграм.

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Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами".

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Автор: Диана Могилевич