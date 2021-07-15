Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Известно также, что судейский состав нового сезона обновится.

Так, новым судьей "Танцев со звездами" станет украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский. Об этом стало известно из традиционного #танціззіркамиchallenge – ежегодного звездного челлендж, с помощью которого звезды нового сезона приглашают друг друга в шоу. Вчера участник "Танцев со звездами" Олег Фагот Михайлюта бросил вызов сразу пятерым известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максу Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK. А сегодня Макс Чмерковский принял вызов. В видео танцовщик, родом из Одессы, сообщил, что не выйдет на паркет, а будет судить звездные пары вместе с другими членами жюри.

"Шоу "Танцы со звездами" для меня очень особенное. Более четырнадцати лет я выходил на паркет американской версии шоу "Dancing With The Stars" как участник, получил кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и восхищался всем: от невероятного прогресса звезд, до чувственных и сильных постановок. Признаюсь, что я много лет хотел принять участие в шоу на своей Родине - в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец встретимся на "Танцах со звездами". Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона прежде всего праздника танца и красоты, филигранной техники от участников и неподдельных эмоций", - прокомментировал свое участие в шоу Макс Чмерковский.

Кто из звезд еще сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно вскоре.

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Автор: Диана Могилевич