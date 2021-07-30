Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

Звезда сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" на телеканале ТЕТ Константин Войтенко примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами".

Об этом сам актер сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте такжеИлона Гвоздева больше не выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами" (фото)"Участие в "Танцах со звездами" для меня, во-первых, возврат к тому, что я очень сильно люблю, ощущение, как будто вернулся домой. А во-вторых - это испытание, потому что бальными танцами я не занимался никогда", - прокомментировал Войтенко.

Константин бросил вызов украинскому певцу KADNAY, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже в скором времени.

Кто примет участие в новых "Танцах со звездами"

Вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов.

Новым судьей шоу "Танцы со звездами" станет украинско-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" и экс-"холостяк" Макс Чмерковский.

Автор: Ольга Робейко